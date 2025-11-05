Primera reunión técnica en Santiago para lograr la coordinación de los aeropuertos gallegos

Lavacolla acoge esta mañana la primera reunión del grupo de trabajo constituido para lograr la coordinación de los tres aeropuertos gallegos. En el encuentro participarán representantes de la Xunta, la Delegación de Gobierno, administraciones locales y cámaras de comercio gallegas.

El cometido de esta comisión es elaborar un análisis detallado de la conectividad aérea en Galicia para diseñar las políticas necesarias para coordinar las tres terminales gallegas, las cuales se encuentran en un momento de crisis por la pérdida de rutas y pasajeros. Los presidentes de la Xunta y Aena, Alfonso Rueda y Maurici Lucena, se reunieron hace unos días en Santiago para trazar la hoja de ruta de este grupo de trabajo, que deberá presentar un estudio detallado de cada terminal de manera que permita elaborar una estrategia aeroportuaria gallega conjunta.