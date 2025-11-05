Santiago, A Coruña y Vigo piden a la Xunta que suspenda la concesión de licencias de VTC

Las tres principales ciudades gallegas, Vigo, A Coruña y Santiago, piden a la Xunta que suspenda temporalmente la concesión de licencias para vehículos de alquiler con conductor (VTC). En los últimos meses, su presencia se ha incrementado sustancialmente gracias a plataformas como Cabify (la única que opera en Santiago) y Uber (presente también en A Coruña y Vigo).

En la capital gallega, según ha denunciado la asociación Radio Taxi, circulan ya unos 120 VTCs, un número cada vez más próximo a los 144 taxis que disponen de licencia. La competencia se extiende también por el resto de ciudades y taxistas procedentes de toda Galicia protagonizaron la semana pasada una concentración en la capital gallega para pedir a la Xunta mayor control. Teóricamente, las licencias que otorga la Xunta solo habilitan a las VTC para transportar a clientes de un municipio a otro, pero en la práctica los taxistas denuncian que realizan viajes interurbanos.

Primera reunión

Los concejales responsables de movilidad de Santiago, A Coruña y Vigo mantuvieron ayer una primera reunión telemática con la Federación Galega de Municipios y Provincias. «Entendemos que fue un buen punto de partida para intentar solucionar una problemática que le afecta a todos los ayuntamientos gallegos, y en particular a las grandes ciudades», indican desde el departamento que dirige Xan Duro.

Santiago, A Coruña y Vigo solicitan una «mayor implicación» de la Xunta en lo que tiene que ver con la regulación de las VTC. «Entendemos que no es comprensible que la Xunta autorice nuevas licencias de VTC sin estudios pormenorizados sobre la situación del sector, mientras que por ejemplo los concellos deben elaborar amplios informes para que la Xunta autorice la concesión de nuevas licencias de taxi», apuntan desde Mobilidade.

Desde la concellería de Xan Duro reconocen que la Xunta autoriza solo trayectos entre diferentes ayuntamientos, pero apuntan a que el Ejecutivo gallego «es bien consciente de que el negocio del sector no está en estas rutas sino en los trayectos urbanos». La Xunta indica que para que los VTC puedan operar dentro de la ciudad es el municipio el que debe aprobar una ordenanza específica. Las empresas, apunta Mobilidade, tratan de realizar estos trayectos interurbanos pese a que «ningún ayuntamiento gallego ha regulado aún esta cuestión».

Regulación común para toda Galicia

Tanto Santiago como A Coruña o Vigo reclaman a la Xunta que realice esta ordenación para toda la comunidad. «Entendemos que no se puede regular una problemática que le afecta a todo el país a base de ordenanzas municipais diversas. Por lo tanto, le demandamos a la Xunta que legisle con mayor claridad, que elabore un estudio sobre la situación, y que suspenda la concesión de nuevas licencias hasta que ese informe nos permita conocer la realidad del sector», apunta el departamento de Xan Duro.

Tras el encuentro telemático mantenido ayer, se acordó que la Fegamp trasladará estas peticiones a su ejecutiva. Este órgano tendrá que adoptar un acuerdo para asumir las demandas de las tres ciudades y a partir de ahí realizar la reclamación oficialmente a la Xunta de Galicia.

La Concellería de Mobilidade explica también que otras comunidades autónomas como Cataluña «están formulando medidas para garantizar el servicio público de los taxis ante la competencia del nuevo modelo» mientras que en Galicia la Xunta deja la pelota en el tejado de los ayuntamientos.