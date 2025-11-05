Tres restaurantes con alma compostelana, entre las mejores aperturas de España

Cuando el chef compostelano Summa Breogán, con una experiencia de más de dos décadas en el mundo de la cocina, decidió abrir su propio negocio junto a su mujer, Amanda, el Día das Letras Galegas de 2024, jamás se imaginó que su local –el Atelier de Amanda– ubicado en Mera (Oleiros) tendría una acogida «tan positiva en tan poco tiempo».

Menos aún que un año después sería elegido en los prestigiosos TheFork Awards –premios entregados por TheFork, una de las aplicaciones líderes en reservas online de restaurantes– como una de las mejores aperturas de España.

Durante el acto de entrega del premio a la mejor apertura, que tuvo lugar ayer en la capital española y recibió el restaurante madrileño The Library, el compostelano Summa Breogán recogió un tenedor de oro como reconocimiento a su trabajo en un local que se encuentra entre las 41 mejores aperturas de toda España.

«Era muy complicado ganar el premio porque competías contra proyectos de holdings empresariales muy potentes, que cuentan con una inversión detrás muy potente, y al final nosotros somos un proyecto muy humilde, que empezamos desde cero con una inversión mínima. El hecho de estar entre las 41 mejores aperturas de toda España, en donde cada año abren más de mil restaurantes, y competir contra esta gente, ya estar ahí era un premio para nosotros», destaca Breogán, chef con un amplio currículum en reconocidos restaurantes gallegos como Culler de Pau, con dos estrellas Michelin, o Auga e Sal, con una.

Pero el local de Summa Breogán no ha sido el único restaurante gallego que se sitúa entre las mejores aperturas de España, pues también fueron finalistas los locales compostelano Con culler e Indómito.