Los vecinos del Ensanche de Santiago señalan ante Raxoi y la Policía 15 locales de ocio nocturno conflictivos

Hasta once presidentes de comunidades de propietarios del Ensanche participaron ayer en las reuniones que la Asociación Raigame mantuvo con el gobierno local de Santiago y la comisaria del Cuerpo Nacional de Policía. El presidente de la entidad, Xosé Manuel Durán, valoró positivamente ambos encuentros y explicó que los vecinos del Ensanche han dejado clara la situación que se vive en el barrio y los problemas de convivencia provocados por el ocio nocturno y la venta de sustancias estupefacientes.

«Temos boas sensacións», afirmó Durán, antes de indicar que en el caso de la reunión con el concejal de Convivencia, Xan Duro, este les facilitó los documentos para solicitar las mediciones de los sonómetros de los locales de ocio nocturno que provocan problemas. El presidente de Raigame cuantificó en 15 los negocios del Ensanche que generan polémica, entre los que se encuentran los diez que son «problemáticos», puesto que en torno a los mismos se producen «situaciones violentas, pelexas, broncas e todo o relacionado coa venda de drogas».

Desde la entidad se le trasladó al ejecutivo que desde ahora se canalizarán todas las denuncias de los vecinos a través de la asociación, que ofrecerá este servicio a las comunidades de propietarios; y que también se procederá a grabar todas las llamadas telefónicas que se realicen a la Policía Local para denunciar situaciones de ruido a altas horas de la madrugada, venta de drogas o aglomeraciones en la vía pública que impiden el descanso: «O que pretendemos con isto é que quede rexistrada a resposta que recibimos dos axentes, porque moitas veces os veciños reciben contestacións que non son propias dun corpo policial», manifiesta Durán.

Los vecinos han trasladado al concejal de convivencia que «é fundamental que se fagan cumplir as ordenanzas municipais relacionadas co ocio nocturno; en canto a licenzas, horarios, aforos e control dos sonómetros»; puesto que «simplemente con isto se soluciona unha boa parte do problema», en palabras de Durán.

Están en pie de guerra contra esta decena de locales que «cando teñen problemas dentro botan a todos os clientes fóra para que se monten as broncas na rúa, saquen as navallas e convirtan os espazos públicos en puntos de violencia».

En cuanto a la reunión con la comisaria del CNP en Santiago, Nuria Palacios, «explicounos que a venda de drogas non é un problema sinxelo de solucionar; e que non depende do número de efectivos que estean na rúa». Durán señaló que la petición de la asociación a la jefa local de la Policía Nacional pasa por que se aborde el trapicheo «como un problema de cidade, para evitar o que xa pasou en Santa Marta con Banco do Pobre, é dicir, que se traslade dun barrio a outro e que permaneza sen solucionarse». Desde Raigame valoraron positivamente las palabras de la comisaria: «Díxinos que chamaramos sempre ao 091, porque a Policía Nacional si acudirá sempre a unha chamada cidadá e estará alí onde se precise», manifestó Durán.

Reunión «positiva e útil»

Desde el gobierno local compostelano indicaron que «a reunión foi positiva e útil, tanto para o Concello como para as forzas de seguridade, e entendemos que tamén para a veciñanza». El departamento municipal de convivencia explicó que «deuse conta de cales son as liñas de actuación das Policías Nacional e Local, en particular diante da preocupación expresada pola veciñanza pola existencia de puntos de venda de droga, e explicáronse as investigacións abertas ao respecto. Tamén se deu conta das actuacións relacionadas con outros problemas de convivencia, vinculados fundamentalmente ao ocio nocturno». En este contexto, el Concello admite que «a información trasladada pola veciñanza será de gran utilidade para o traballo das forzas de seguridade».

Xan Duro reiteró que entiende la preocupación del vecindario por los episodios de inseguridad que trasladan, y ante los cuales las fuerzas de seguridad están actuando. En todo caso, tal y como defendieron también las fuerzas de seguridad, Santiago «segue sendo unhan cidade segura, tal e como reflicten os datos de criminalidade», concluyó el edil.