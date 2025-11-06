Dos accidentes de tráfico en Santiago en menos de media hora movilizan a Bomberos y Policía Local
Se registraron en la Praza da Paz y en la Avenida de Ferrol tras sendos choques por alcance
Las calles de Santiago registraron en la tarde de este viernes dos accidentes de tráfico en un intervalo de menos de media hora. El primero de ellos tuvo lugar, a las 16.51 horas, en el cruce de la Avenida de Ferrol con la rúa Xosé Pasín, tras el choque entre dos vehículos. El conductor de uno de los vehículos fue trasladado a un centro hospitalario de la capital gallega con una contusión en una rodilla, precisaron los Bomberos de Santiago, que se desplazaron al lugar del suceso para limpiar la calzada, cuyos trabajos se prolonaron durante casi una hora. También acudieron efectivos de la Policía Local.
Además, testigos del accidente indicaron a este periódico que el cruce donde se produjo la colisión es un punto conflictivo en materia de tráfico, ya que "son muchos los conductores que se incorporan a la avenida de Ferrol desde la rúa Xosé Pasín, realizando un giro a la izquierda", lo cual, señalan, "está prohibido".
Y solo unos minutos después, a las 17.17 horas, en la Praza da Paz, se registró un nuevo accidente de tráfico tras la colisión de dos vehículos, que se saldó, indicaron desde la Policía Local, sin heridos.
