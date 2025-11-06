Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 6 de noviembre, en Santiago?

Conciertos de Vega y Gilipojazz

La Capitol ofrece, a las 21 horas, un concierto de Vega, en gira con los temas de un nuevo disco llamado Ignis (entradas desde 28 euros). Y en el Riquela Club, actúa, a las 20:30 h., la banda madrileña de jazz ecléctico, Gilipojazz, un trío fan de Zappa (hay tickets desde 15 euros; y es una cita del Outono Códax).

El Barroquista y Sara Rubayo / Cedida

Cita con El Barroquista y Sara Rubayo, más coloquio en Filosofía

PODCAST + DEBATE . La Igrexa da Universidade acoge (20 h.) la a grabación en directo de un programa en formato de podcast dentro del programa Outono Cultural, con El Barroquista, historiador del arte, como lo es Sara Rubayo, juntos en una cita de entrada libre. Y a las 12 h., en el salón de actos de Filosofía, coloquio con Alcalá Rodríguez, Laura M. Lojo Rodríguez, Federico López Silvestre, Iria Murado y Germán Sierra Paredes, mesa que modera Xavier de Donato, decano de dicha facultad.

Ruth Reinhardt / Cedida

La Real Filharmonía bajo la batuta de Ruth Reinhardt

ESTRENO. La Real Filharmonía de Galicia da un concierto en el Auditorio de Galicia (20:30 h.), con entradas a 15 euros. Ruth Reinhardt será la directora, con al clásica charla didáctica previa a las 19:45 h. Van a ofrecer temas de Johannes Brahms, Detlev Glanert, Hubert Parry y Núria Giménez-Comas (con una obra de estreno como parte del proyecto Cometas). Y mañana, ofrecen ese mismo recital en el Centro Cultural Afundación (Pontevedra). Y el 13, actuarán de nuevo en Santiago, en ese caso para interpretar música de la familia Schumann.

Ángel L. Hueso, María Besteiros y Bea Gregores

LIBROS. El catedrático de Historia del Arte de la USC, Ángel Luis Hueso presenta en el Paraninfo de la Universidade (Fac. Historia; 19 horas), un libro suyo llamado Retazos de Cine. Y a las 19:30 h., en la librería Pedreira, María Besteiros Bea Gregores, hacen lo propio con Penélope tece, publicado por Aira, sello cuyo director, César Lorenzo, acude al acto.

Charla de César Colinos y debate en Casa RIA

La Asociación Federalista organiza (19:30 h.) en Afundación (Rúa do Vilar, 19), una charla de César Colino, sobre federalismo sanitario. Y en Casa RIA (18 h.), debate con Alfredo Fernández (XERA), Pepe Suárez(Hijos de Vicente Suárez), Pablo Vázquez (Clúster da Construción) y Alejandro J. Bacelos (Enpezas), moderado por Ovidio Queiruga (Cmvmc de Baroña).

Lucy Victoria Davis habla de dibujo y moda

La octava edición del encuentro internacional de cuadernos de viajes Compostela Ilustrada se abre a las 16.30 h. en el auditorio del Museo de las Peregrinaciones (P. Praterías) con una charla sobre dibujo y moda a cargo de Lucy Victoria Davis (Barcelona), autora del libro Sketching Fashion (editorial GG). Esa misma autora hablará sobre dicho volumen a las 19:15 h. en la librería Lila de Lilith.

Foro sobre IA con el ‘Réquiem de Mozart’

A las 19:30 h en la Catedral, tras la Misa del Peregrino, hay un concierto a las 20:45 h en la Igrexa de San Martín Pinario, con el Réquiem de Mozart, interpretado por el Orfeón Terra a Nosa, la Orquesta Terra a Nosa y varios solistas, en la primera jornada del foro Ética e IA. ¿Cambia o trasciende a la persona?