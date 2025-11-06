Ángel Luis Hueso: «Las series eran algo anecdótico y hoy su narración influye en las películas»

El catedrático de Historia del Arte de la USC, Ángel Luis Hueso (Madrid, 1945) presenta en el Paraninfo de la Universidad (Fac. Historia; 19 horas), un libro suyo llamado Retazos de Cine (Cincuenta años de cine y Compostela, 1965-2015), editado por Teófilo. Tras llegar a la USC en 1979, este madrileño afincado con orgullo en Santiago, ha sido uno de los grandes valedores del séptimo arte en Galicia, dentro y fuera de las aulas.

Al acto de este jueves van a acudir el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine; y Lucía Veiga, presidenta de la Academia Galega do Audiovisual. El autor atiende antes a EL CORREO GALLEGO, diario de cuyas páginas hay capturas en ese volumen, igual que de Faro de Vigo, junto a cartels de varios ciclos celebrados en Compostela y fotos de seminarios o visitas ilustres como las de Luis García Berlanga, José Luis Garci o Bertrand Tavernier, de cuyo viaje a la capital gallega en 2011, el profesro Hueso guarda especial recuerdo: "Estuvo una semana entera en Santiago, presentó él mismo las películas y se portó con todo el mundo de manera maravillosa".

Retazos de Cine, editado en tapa dura, tiene un prólogo de Joaquín Tomás Cánovas Belchí, catedrático de Historia del Arte, Universidad de Murcia y buen amigo del autor, ‪Ángel Luis Hueso.

¿Qué ofrece en este libro?

No son unas memorias, es un libro sobre acontecimientos cinematográficos en los que he participado, con mayor o menor responsabilidad a lo largo de 50 años, fundamentalmente en Galicia, pero no solo aquí, también en Murcia, Barcelona o en la Universidad de Borgoña, en Francia, donde, durante muchísimos años, fui profesor invitado... son retazos de cine de varias etapas.

El padre López-Calo y Carlos Villanueva

¿Cómo era aquel Santiago de 1979, cuando llega a la USC tras ganar su plaza de docente? No existía todavía ni Cineuropa...

Había una efervescencia cinéfila y cultural fabulosa, que continuó durante los años 80 y 90... En los años 80 se hacían los llamados Jueves Musicales de la Universidad, que dirigían el padre López-Calo y Carlos Villanueva. Y había teatro, y bastantes cines, como el Capitol, el Salón Teatro, el Principal, el Yago y el Avenida, y a mediados de los años 80, abrieron los desaparecidos Valle - Inclán... Y durante buena parte de los años 80, fui director del Aula de Cine del Vicerrectorado de Extensión Cultural, donde se ofrecían ciclos semanales, uno al mes, y ahí se estrenaron en Santiago títulos muy interesantes, como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, de Pedro Almodóvar, y, ya en los últimos años, llegamos a tener hasta tres sesiones al día en el Auditorio de la Universidad, al lado de la Facultad de Farmacia.

Planos de 'Retazos de cine', libro de Ángel Luis Hueso. / Cedida

El profesor Folgar y Pepe Barro

Quizá fuera esa la semilla de Cineuropa. La primera edición se hizo en 1987 (24/30 de octubre).

No me extrañaría porque yo todavía me encuentro a antiguos alumnos que seguían aquellos ciclos con fervor. Recuerdo que trabajaba conmigo el profesor Folgar y le encargamos a Pepe Barro, que era entonces un diseñador incipiente y después consagrado, un cartel muy original y una vez apareció en el despacho un alumno para pedir un ejemplar de ese cartel porque los coleccionaba...

Y hoy hay generaciones que ya nacen viendo cine en tablet...

El negar la situación actual no conduce a nada, la manera de consumir el espectáculo cinematográfico y audiovisual ha cambiado por completo... Las series eran antes una cosa anecdótica y ahora la misma narración de las series influye sobre las películas, son épocas diferentes, pero el espectáculo dentro de una sala de cine es algo muy importante y no deberíamos renunciar a ello.

Un ciclo de cine del catedrático Hueso

¿Y si hilamos ahora mismo un ciclo de cine según sus gustos?

Pondría El gatopardo, de Visconti; Roma citta aperta, de Rossellini; alguna de Renoir; Barry Lyndon, de Kubrick, Pulp Fiction, de Tarantino; y el otro día cacé por la noche zapeando El padrino 2, y sigue siendo una joya, como El padrino 1. Las obras geniales del cine, como sucede en la pintura, enganchan aunque ya las hayas visto antes, disfrutas. Y añadiría una película gallega, Sempre xonxa, de Chano Piñeiro y una reciente, la última que he visto, Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa y también una histórica El sur, de Erice.