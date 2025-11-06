Arianna Squilloni y Raquel Catalina recogen en Santiago el Premio Compostela de álbums ilustrados

La autora milanesa Arianna Squilloni y la ilustradora madrileña Raquel Catalina visitaron este miércoles Santiago como ganadoras del XVIII Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados, que les fue entregado durante un acto presidido por la alcaldesa, Goretti Sanmartín en reconocimiento a una obra titulada Grande e pequena.

A esa cita celebrada en la Casa das Máquinas (en Galeras), acudieron también la concelleira de Capital Cultural e Educación, Míriam Louzao; el concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, y más integrantes de la corporación municipal como Marta Abal o María Baleato, entre más asistentes, aparte del cofundador de la editorial Kalandraka, Xosé Ballesteros.

Dotación y música

El acto contó con la actuación de la cantante compostelana Antía Muíño. Este galardón tiene una dotación económica de 9.000 euros y conlleva la publicación del libro ganador en gallego, castellano, catalán, euskera y portugués a través de la editorial pontevedresa Kalandraka.

Aquí os presento a Grande y pequeña de Ariana Squilloni y Raquel Catalina, se puede ser más bonita? ❤️ . Editado por @KalandrakaEdit pic.twitter.com/jdaOYwwyv9 — Librería Anónima (@LibreriaAnonima) November 5, 2025

Pareja ganadora

Arianna Squilloni (Milán, 1976 estudió Filología Latina y Griega y, desde 2002, vive en Barcelona. Entre sus publicaciones previas hay novelas autobiográficas, ensayos y obras de divulgación. Raquel Catalina Ledesma (Madrid, 1973) estudió Bellas Artes. Trabaja con editoriales como Akiara, A Buen Paso, Ekaré, Thule Ediciones, Edelvives, Andana, RBA, Nosy Crow, Bruaà, Oxford Univertity Press...

Las ganadoras del XVIII Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados relevan en el palmarés a la ilustradora catalana María Girón, que venció en 2024 con un proyecto llamado Bim, bam, bum.

Foto de familia del acto institucional de la entrega del premio en la Casa das Máquinas. / Cedida

Jurado

Formaron el jurado de esta edición: la ilustradora Mariana Río; la gestora cultural y editora Raquel López Royo; el diseñador gráfico, artista plástico e ilustrador Pep Carrió; el pintor, diseñador gráfico e ilustrador Xosé Cobas; la directora editorial Kalandraka, Manuela Rodríguez.

Se otorgó una mención especial a una obra denominada A espera, de María Paz García Finch, autora de Santiago de Chile.