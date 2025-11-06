As Cancelas revela al primer artista confirmado para su festival de música gratuito

Para celebrar su aniversario, As Cancelas organizará un festival de música gratuito que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de noviembre. Bajo el nombre de As Cancelas Music Fest, desde el centro comercial compostelano acaban de desvelar al primer artista confirmado.

100% local

"Tenemos el primer artista confirmado para el As Cancelas Music Fest ¡y es 100 % local!", explicaban a través de sus redes sociales. Se trata de Ortiga, una de las figuras más relevantes de la música alternativa gallega.

Originario del barrio compostelano de Fontiñas, actuará en As Cancelas el 15 de noviembre a las 20.00 horas, acercando su estilo propio de verbena latina gallega.

Para todos aquellos que no podrán verlo mañana en A Coruña -el joven artista tiene un concierto en la Sala Inn Club, cuyas entradas están ya agotadas-, tendrán la oportunidad de verlo en Santiago (y gratis).

Junto a Ortiga, se subirán al escenario otros artistas, cuyos nombres darán a conocer desde As Cancelas "en los próximos días".