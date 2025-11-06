La Asociación Amigos da Ópera de Santiago anuncia su concurso de canto y otras actividades para noviembre

La asociación de Amigos da Ópera de Santiago (Adoc) celebra el domingo 16 de noviembre (12 horas) un recital titulado Voces Líricas, organizado junto a la Banda Municipal de Música, cita que contará con la mezzo-soprano Julia Portela y el barítono Gabriel Alonso, que actuarán junto al Coro Liceo de Vilagarcía dentro do Ciclo de Otoño del curso 2025/2026 del Auditorio de Galicia, todo ello bajo la batuta de Casiano Mouriño y la dirección coral de Josefa Dorado. Se ofrecerán composiciones de Verdi, Puccini, Bizet o Rossini.

Concurso de canto Compostela Lírica

Y el sábado 22 de noviembre, ese mismo auditorio acogerá la semifinal de la octava edición del concurso de canto Compostela Lírica. A partir de las 17.00 horas, un total de 30 semifinalistas interpretarán cada quien un aria ante un jurado que decidirá que diez voces pasarán a la final del día 23 (19.00 horas). Este certamen organizado por Amigos da Ópera de Santiago tiene el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, y del Concello de Santiago, el Consello da Cultura Galega y la Fundación José Otero-Carmela Martínez.

Nuevo coro

Ya el 27 de noviembre, a las 20.30 h., el Auditorio de Galicia, dentro do Ciclo de Lied de Santiago, se hará un concierto titulado Música Masónica, evento que significará la presentación oficial del Coro Masculino de la Adoc, que actuará por primera vez acompañando al tenor austríaco de origen turco Ilker Arcayürek y al pianista francés de origen polaco Maciej Pikulski. Su repertorio se centrará en Mozart.

Directiva

La directiva de esta asociación compostelana está formada por Jesús A. Couceiro como presidente; María del Carmen Segura, vicepresidenta; Cecilia Mª Portela, secretaria; Antonio Couso, tesorero; y vocales como José María Miranda, María Pardal y Ángela Peñalva.