Un fuego en un piso del Ensanche vuelve a poner en jaque a un parque de Bomberos de Santiago bajo mínimos

Un fuego declarado poco después de las 14.00 horas en una vivienda del Ensanche, ha obligado a los pocos efectivos que hoy se encuentran trabajando en el parque de Bomberos de Santiago a intervenir de urgencia para sofocarlo, dejando en jaque a la ciudad si sucediera cualquier otra emergencia.

Fuentes consultadas del 112 Galicia han confirmado a El Correo Gallego que recibieron el aviso de este incendio por medio de un particular a las 14.05 horas, en el que alertaba que en el séptimo piso del número 22 de la rúa Santiago de Chile, "las gomas de un horno se estaban quemando y no conseguían apagarlas". Con esta información, la sala de operaciones de Axega solicitó la intervención de los bomberos compostelanos, así como de efectivos la Policía Local y Nacional, Protección Civil y Urxencias Sanitarias.

La ambulancia de Urxencias Sanitarias desplazada a Santiago de Chile este jueves / Jacobo Táboas

Una vez en el lugar y tras conseguir sofocar las llamas, testigos presenciales del suceso afirmaron a este diario que una mujer tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios por inhalación de humo.

Solo un bombero en el parque

La salida obligada por el incendio en un horno de un piso del Ensanche, ha provocado que durante la duración de la misma tan solo haya quedado un bombero disponible en el parque compostelano.

Una situación que podría haber sido de extrema gravedad si, en ese lapso de tiempo, el servicio de extinción de incendios de Santiago fuera requerido por una nueva emergencia. Una circunstancia que, por suerte, no se ha llegado a dar.