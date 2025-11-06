Miles de Papá Noel volverán a tomar las calles de Santiago este año con fines solidarios

Aún con la resaca de la Carreira Pedestre, que el pasado 26 de octubre juntó a miles de corredores de todas las edades en Santiago, la capital se prepara ya para volver a enfundarse las zapatillas en otra de sus grandes citas deportivas del año, esta vez con un marcado espíritu navideño.

El próximo 21 de diciembre, a las 11.00 horas, las calles compostelanas se llenarán de gorros y trajes rojos, barbas blancas y trajes de elfo para celebrar una nueva edición de la Carrera de Papá Noel.

La cita fue presentada este miércoles 6 de noviembre en el Centro Comercial As Cancelas por el gerente del centro comercial, Javier Nicolás, y representantes de Ucoga, ASANOG y del hotel OCA Puerta del Camino, entre otros colaboradores.

Presentación de la Carrera de papá Noel en As Cancelas / Filmate Estudios Fotograficos

Cuatro kilómetros de diversión

En esta ocasión, la "carrera más divertida del año" volverá a partir del Centro Comercial As Cancelas y llegará hasta la Praza do Obradoiro, en un recorrido aproximado de unos cuatro kilómetros.

Como el pasado año, habrá premios para los tres primeros clasificados de la categoría general y para los tres primeros menores de 12 años (masculino y femenino). Aunque eso si, para optar a dichos premios será imprescindible completar el recorrido con el traje completo de Papá Noel o de Elfo.

Recorrido de la Carrera de Papá Noel 2025 / Cedida

Marcado carácter solidario

Como en ediciones anteriores, la Carrera de Papá Noel tendrá fines benéficos, ya que los beneficios de parte de las inscripciones irán destinados a ASANOG, la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia.

Además, se abrirá una Fila 0 para que cualquier persona que lo desee pueda hacer una donación solidaria a la causa.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones para la carrera estarán disponibles desde este jueves 6 de noviembre a las 20.00 horas y podrán realizarse a través de la web oficial www.carrerapapanoelsantiago.es. Con un máximo de 2.000 plazas disponibles (1.500 adultos y 500 niños de hasta 12 años), dichas inscripciones se cerrarán el miércoles 17 de diciembre o al agotarse aquellas disponibles.