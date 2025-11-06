Miles de Papá Noel volverán a tomar las calles de Santiago este año con fines solidarios
Las inscripciones para la cita, que tendrá lugar el 21 de diciembre, abren este jueves
Aún con la resaca de la Carreira Pedestre, que el pasado 26 de octubre juntó a miles de corredores de todas las edades en Santiago, la capital se prepara ya para volver a enfundarse las zapatillas en otra de sus grandes citas deportivas del año, esta vez con un marcado espíritu navideño.
El próximo 21 de diciembre, a las 11.00 horas, las calles compostelanas se llenarán de gorros y trajes rojos, barbas blancas y trajes de elfo para celebrar una nueva edición de la Carrera de Papá Noel.
La cita fue presentada este miércoles 6 de noviembre en el Centro Comercial As Cancelas por el gerente del centro comercial, Javier Nicolás, y representantes de Ucoga, ASANOG y del hotel OCA Puerta del Camino, entre otros colaboradores.
Cuatro kilómetros de diversión
En esta ocasión, la "carrera más divertida del año" volverá a partir del Centro Comercial As Cancelas y llegará hasta la Praza do Obradoiro, en un recorrido aproximado de unos cuatro kilómetros.
Como el pasado año, habrá premios para los tres primeros clasificados de la categoría general y para los tres primeros menores de 12 años (masculino y femenino). Aunque eso si, para optar a dichos premios será imprescindible completar el recorrido con el traje completo de Papá Noel o de Elfo.
Marcado carácter solidario
Como en ediciones anteriores, la Carrera de Papá Noel tendrá fines benéficos, ya que los beneficios de parte de las inscripciones irán destinados a ASANOG, la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia.
Además, se abrirá una Fila 0 para que cualquier persona que lo desee pueda hacer una donación solidaria a la causa.
¿Cómo inscribirse?
Las inscripciones para la carrera estarán disponibles desde este jueves 6 de noviembre a las 20.00 horas y podrán realizarse a través de la web oficial www.carrerapapanoelsantiago.es. Con un máximo de 2.000 plazas disponibles (1.500 adultos y 500 niños de hasta 12 años), dichas inscripciones se cerrarán el miércoles 17 de diciembre o al agotarse aquellas disponibles.
- Financial Times' sitúa a una empresa con sede en Santiago como referente en Europa
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos
- La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos
- Conciertos de noviembre en Santiago