Denuncian problemas en el primer día de venta online de entradas para el festival Cineuropa

El pasado 29 de octubre el Pazo de Raxoi acogía la presentación del festival Cineuropa. Una cita en la que el público compostelano se reencuentra cada año con su amor de otoño y con la de este, ya van 39, demostrando el éxito que el cine menos comercial tiene en Santiago.

Durante el acto, en el que estuvieron presentes la concejal de Capital cultural, Míriam Louzao, la diputada de Cultura por A Coruña, Natividade González, y el director del festival, José Luís Losa, anunciaron, entre otros aspectos, la fecha en la que saldrían a la venta las entradas en la web de compostelacultura.gal, marcada para ayer miércoles 5 de noviembre. Una data que muchos santiagueses aficionados al séptimo arte marcaron en sus calendarios, con el fin de poder hacerse con un bono o un pase para asistir a alguno de los 140 filmes que se proyectarán esta edición.

Una gran demanda que, tal y como reconocieron desde la organización a través de un comunicado en redes sociales, llegó a colapsar durante algún tiempo la web de venta de entradas el primer día que estuvieron disponibles: "Compostela.gal está a rexistrar moito tráfico nestes momentos polo que é posible que experimente incidencias puntuais. O equipo informático está a traballar para resolvelas canto antes", citaba el comunicado.

Quejas de los usuarios

Tras hacer público el comunicado durante la mañana de este miércoles, las quejas de los usuarios no se hicieron esperar en los comentarios: "Comprei un bono, cobráronmo, pero non aparece na páxina de compra como dispoñible. Van devolvelo?", "Non vai a web" o "Levo 30 minutos intentando mercar e foi imposible", son algunas de las situaciones que en el día ayer denunciaban aquellos que querían efectuar la compra.