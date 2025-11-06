MÚSICA
El concierto solidario ‘Amal x Gaza’ recauda en Santiago 5.500 euros
El dinero irá destinado a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Unrwa
La Fundación Araguaney-Puente de Culturas ha recaudado 5.500 euros en el concierto solidario Amal x Gaza, celebrado en Santiago el pasado 9 de octubre en la Sala Capitol.
Actuaciones
Dicha cita solidaria que tuvo actuaciones de Wöyza, Mondra, Watani, Ruxe Ruxe y Monoulious DOP. Ese dinero recaudado irá destinado a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Unrwa (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). El festival contó con la colaboración de la Sociedade General de Autores y Editores (SGAE).
En su edición de 2024, este evento solidario en Compostela llamado Amal x Gaza, contó con las actuaciones de Boyanka Kostova, Ataque Escampe, García MC y Tanxugueiras.
AMAL 2025, balance
Además, a finales de octubre, la XXIII Semana de Cine Euroárabe AMAL 2025, celebrada en el Teatro Principal del 20 al 24, juntó "a 1.239 espectadores", destacando el pase del documental inaugural, This is Gaza, que agotó los 400 tickets a la venta. En dicho certamen promovido igualmente por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, el segundo título más visto fue The time that remains, que juntó a 323 espectadores.
