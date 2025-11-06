Los pretendientes para iluminar la Catedral: el jurado de David Chipperfield escoge tres finalistas
Tras analizar un total de 21 proyectos nacionales e internacionales, la mesa de contratación pide ahora a los escogidos un anteproyecto más desarrollado en el plazo de 30 días
El Concurso Internacional para Iluminación Ornamental e Artística da Contorna Monumental da Catedral de Santiago entra en su recta final y ya cuenta con tan solo tres finalistas. Una iniciativa que el Concello lanzó a principios de verano para diseñar un cambio lumínico que modifique el paisaje nocturno de las plazas del Obradoiro, Praterías, A Quintana y A Inmaculada, y para la cual, se formó un jurado presidido por el premiado arquitecto David Chipperfield.
Ahora, varios meses después y tras analizar un total de 21 proyectos nacionales e internacionales, la mesa de contratación ha escogido tres propuestas de las que todavía no ha desvelado qué empresas o particulares están detrás de ellas.
Así son los proyectos escogidos
A diferencia de otros concursos, el de la iluminación de la basílica compostelana y sus alrededores no da a conocer el nombre de las firmas responsables de los proyectos finalistas. Lo que sí ha hecho público son las puntuaciones alcanzadas y la temática de cada uno de ellos, concediéndoles por llegar a esta fase un premio de 18.150 euros y emplazándolos a presentar un anteproyecto más desarrollado en el plazo de 30 días. El ganador del concurso recibirá el encargo de la redacción en detalle de su proyecto y dirección facultativa de la obra.
Por orden de puntuación, el jurado que preside Chipperfield ha concedido al proyecto ‘Ad maiora semper’ la cifra de 75 puntos «por su elegancia técnica», la cual propone una luz gradual y silenciosa centrada en la monumentalidad de la Catedral. La segunda las puntuaciones más altas ha sido para ‘Shh… See the silence’, que se hizo con 85 puntos «por su capacidad para recrear una atmósfera de serenidad y respecto, su integración estética y emocional con el conjunto histórico y mínimo impacto patrimonial». Por último, la propuesta ‘Hermes’, fue valorada con 95 puntos «por su lectura integral de la arquitectura e historia del espacio, su claridad conceptual, originalidad y equilibrio lumínico entre monumento y entorno".
