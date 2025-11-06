La factura de las horas extra en Raxoi: 938.000 euros a la Policía Local y 643.000 a los Bomberos

En pleno conflicto por la negativa de los servicios de emergencias de Santiago a realizar horas extraordinarias, la Confederación Intersindical Galega (CIG) hizo público ayer el gasto del Concello por este concepto en 2024, que alcanzó los 1.866.261,91 euros. La central sindical denunció que la cantidad vuelve a ser «bastante escandalosa», teniendo en cuenta que casi multiplica por cuatro los 500.000 euros presupuestados, y aseguró que es la «equivalente á creación dunhas 35 prazas».

Según las cifras remitidas por el departamento de Personal al sindicato, la Policía Local, con 938.721 euros, y los Bomberos, con 643.870 euros concentraron la mayor parte de este gasto. «Disparouse o gasto e superouse a previsión que hai nos orzamentos, e ese é un dos problemas polos que neste momento hai un atraso nos pagos», aseguró la responsable de la sección sindical de la CIG, María Xosé Santos.

La central apuntó que un informe emitido por la Intervención municipal advierte de «múltiples incumprimentos». Entre ellos, citan la ausencia de autorización previa o la falta de control. «Se é ilegal incumprir a taxa de reposición –la norma que limita la cobertura de plazas–, máis ilegal é este gasto».

Carencia de efectivos

En los Bomberos, que ayer mismo precisaron del apoyo de efectivos de Brión por un conato de incendio en Carreira do Conde al carecer del personal mínimo necesario, con el gasto en horas extra de 2024 la CIG estima que se podrían crear 20 plazas. Los representantes sindicales recordaron que no hay plantilla suficiente para llegar al mínimo de nueve efectivos por turno, por lo que se recurre a pagar horas extra.

En este punto, señalaron que existe desde 2022 una excepción a la tasa de reposición, que serviría para «dimensionar adecuadamente a plantilla». El bombero y delegado de la CIG, Xabier Villar, afirmó que si se hubiera aprovechado «estariamos recollendo os froitos e non teriamos o problema que temos». Villar añadió que «agora é tarde, non podemos solucionalo de maneira inmediata», pero instó a «repensalo nos orzamentos do ano que vén» con vistas a «reconfigurar o servizo».

En la Policía Local, Villar cifró en 27 las plazas que podrían crearse con lo destinado a horas extra. Aseguró que la justificación del gasto «nunca está o suficientemente clara», con un decreto de mínimos que «ás veces non se cumpre». Ante la carencia de efectivos y a falta de contar con un informe de necesidades de servicio, remarcó que «a solución non é que nun mes haxa xente que faga 200 horas extra».

Frente a esta situación, la CIG aboga por echar mano también de las excepciones legales para crear nuevas plazas, además de insistir en la contratación de auxiliares, una opción que hasta el momento ha sido rechazada desde Raxoi.

El gasto en la administración se situó por encima de 70.000 euros para compensar 3.381 horas extra, de las cuales el 43 % recayó en Servizos Sociais. En esta área, consideraron que «a necesidade de reforzar con prazas estruturais é ineludible» al trabajar con personas vulnerables. Tanto en este como en otros departamentos apuntaron que se hacen muchas horas extraordinarias por «reponsabilidade» del personal que no se incluyen en este cómputo, así como tampoco figuran las que se compensan con tiempo libre.

Trabajo en «varias frontes»

Tras la comparecencia de la CIG, fuentes de Raxoi recordaron que la oferta pública de empleo del Concello para 2025 incluye 51 plazas. Además, puntualizaron que mantienen contacto permanente con los sindicatos y que trabajan «en varias frontes paralelamente». Por una parte, actúan en la elaboración de reglamentos para «establecer unha mellor organización e reducir a necesidade de horas extra» y, por otra, «explotando todas as opcións legais e orzamentarias para dotar novas prazas, como xa se fixo nos dous cadros aprobados nos exercicios pasados».