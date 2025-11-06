MÚSICA
El grupo compostelano The Homens regresa con nuevos temas y una gira de conciertos por revelar
Retornaron de forma puntual durante el reciente festival Psicotroita 2025 y ahora abren nueva etapa tras diez años parados
The Homens, grupo power pop afincado en Santiago, confirma su regreso tras la vuelta puntual del pasado sábado 27 de septiembre en el Paseo do Carboeiro (Sigüeiro) durante el festival Psicotroita, resta ahora saber donde van a hacer sus primeros conciertos, gira en la que ya trabajan.
Formación original
The Homens retornan con su formación original, integrada por Roi Fernández (Le Roi; batería), Xaquín López González (Xocas , batería) y Martiño Suárez (Martin Wu; voz y guitarra). Salvo esa cita en el Psicotroita 2025, no han vuelto a tocar en público desde su concierto en el año 2015 en la sala Capitol.
La vuelta de este trío picheleiro quiebra diez años de silencio casi absoluto, una alegría para la escena musical gallega que se ve reforzada por el hecho de que anuncien además nuevas canciones de edición por concretar.
Desde Tremendo Audiovisual
Así lo detallan desde el sello discográfico Tremendo Audiovisual: "Logo da súa reunión no festival Ppsicotroita, o grupo compostelán xa non se quere baixar do escenario... Volven mantendo a formación orixinal, con Xocas á batería, Le Roi no baixo e Martin Wu na guitarra e voz".
Martin y Le Roi han trabajado en la última década en un proyecto paralelo, Gram Poder.
En una escudería gallega
Dicha discográfica trabaja también con De Ninghures, Familia Caamagno y Fillas de Cassandra, entre otras formaciones gallegas.
Y añaden desde Tremendo Audiovisual: "A banda recupera a fórmula que os fixo ser, no primeiro decenio do século, un dos grupos con máis quilómetros do panorama galego. Nesta nova etapa, rescatan a camisa de raias e combinarán en directo as cancións das súas catro referencias discográficas '1', '2', 'Tres' e 'Cuarta potencia', con temas novos nos que recuperan a urxencia guitarreira das orixes".
Resta saber ahora cuándo se van a anunciar las primeras fechas de The Homens dentro de la agenda de conciertos de Santiago y del resto de Galicia para ver que nuevos temas suman a una carrera donde sobresalen canciones como Calamar.
