La Policía Local no puede cubrir los servicios mínimos: Raxoi suspende vacaciones y días de asuntos propios

La negativa de los agentes de Bomberos y Policía Local a realizar horas extra para denunciar la falta de personal en ambos servicios complica la gestión de las emergencias en la capital gallega. La Concellería de Mobilidade que dirige Xan Duro ha tenido que dar instrucciones para obligar a algunos agentes a trabajar en los últimos días y a partir de ahora suspende la concesión de vacaciones y días de asuntos propios. La realización de jornada extraordinaria es voluntaria, pero el pasado jueves 30 de octubre el jefe de la Policía Local trasladó al Concello que con los efectivos disponibles era imposible dar cobertura a los servicios mínimos en la ciudad.

Ante esta situación Duro recurrió a una medida de la que ya tuvo que echar mano durante su etapa como concelleiro en el mandato de Martiño Noriega. Entonces, con un conflicto similar al de ahora, también decidió obligar a algunos policías a realizar horas extra contra su voluntad. Ocho de estas instrucciones acabaron en los tribunales, que en la mitad de los casos fallaron en contra del Ayuntamiento. La Justicia solo avala obligar a los agentes a realizar refuerzos más allá de su jornada laboral si existen causas de fuerza mayor, pero dejó claro en sus sentencias que este recurso no podría usarse para completar turnos por falta de personal.

Garantizar la seguridad ciudadana

El departamento de Xan Duro asegura que estas nuevas instrucciones se publicaron "con el objetivo de que la capacidad operativa de la Policía Local no se viese menguada y con el fin último de garantizar la seguridad ciudadana en una situación extraordinaria y no prevista". Según había traslado el jefe de la Policia, la falta de agentes comprometía el funcionamiento de "puestos sensibles para la seguridad ciudadana como la vigilancia de la sala de pantallas, los atestados o el mando de los efectivos". Duro ordenó la incorporación al trabajo de 11 agentes: un inspector, cuatro policías de coordinación, un policía de atestados y cuatro oficiales. Estos cuatro últimos no cumplieron la orden.

Mobilidade asegura que la obligación coincidía con la cobertura de los puestos de noche de los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre en el que se preveía, además, una mayor actividad al coincidir con las celebraciones del Samaín. En dos de los casos se obligaba a los agentes a incorporarse pese a que ya tenían concedidos permisos libranza para asuntos propios. A partir de ahora, el concelleiro ha publicado también un decreto en el que elimina la posibilidad de pedir este tipo de libranza y también vacaciones.

Respaldo de Sanmartín

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha respaldado esta mañana la actuación de Xan Duro. "Recurrió a dar instrucciones ante una situación de ausencia de efectivos para que hubiese capacidad operativa de la Policía Local en determinados puestos que son efectivamente sensibles", aseveró. Sanmartín apuntó a que fueron "cuestiones puntuales que se necesitaba garantizar".

El Parque de Bomberos de Santiago permanece hoy también bajo mínimos con solo un equipo de cinco personas. En la jornada del jueves los bomberos denunciaron que quedaba "inoperativo" al contar solo con cuatro agentes. De hecho, efectivos del GES de Brión tuvieron que acudir a Santiago ante un conato de incendio en Carrreira do Conde.