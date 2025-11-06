Inaugurada en el Clínico de Santiago una muestra con los carteles escolares sobre donación y trasplantes
Un alumno del CEIP de Vite, entre los galardonados en el concurso de ADOS
K.M.
El Hospital Clínico de Santiago acoge durante esta semana la exposición de los ganadores del VII concurso escolar de carteles sobre la Donación y Trasplante convocada anualmente por la Agencia de Donación de Órganos y Sangre.
Realizada por la asociación de donantes transplantados Adrovi, la muestra está recorriendo diferentes hospitales gallegos, y en su presentación en el centro compostelano, participaron Javier Ventosa, director asistencial del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza; Celso García, presidente de Adrovi; Marisa López, directora de la Axencia de Doazón e Sangue; Nicolás Graña, alumno premiado en el concurso de carteles, y Manuela Riesco Fraile, profesora de su centro, el CEIP Plurilingüe de Vite. Con ellos, también acudieron la coordinadora de trasplantes del área sanitaria compostelana, Carmen Rivero, y los jefes de los servicios de Urología, Camilo G. Freire, y Nefrología, Cándido Díaz, respectivamente.
Más de 420 alumnos participantes
El certamen, dirigido al alumnado gallego de Educación Primaria y Secundaria, pretende acercar a la población escolar a la realidad de la donación, promoviendo valores de solidaridad y conciencia social. ADOS convoca anualmente concursos de carteles y de cortometrajes sobre este ámbito, y en esta ocasión participaron más de 420 estudiantes procedentes de 34 centros educativos de 28 ayuntamientos, de los que 390 escolares concurrieron al concurso de carteles y 47 eligieron el certamen de cortometrajes.
En esta séptima edición, en la categoría de 5º y 6º de Educación Primaria, el segundo fue para el cartel Tejiendo vida, de Nicolás Graña Gigirey del CEIP Plurilingüe de Vite, en Santiago.
El CHUS mantiene la actividad trasplantadora y de donaciones
En el capítulo de trasplantes, el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) lleva este año un total de 43 de hígado, igual cifra que en el último ejercicio; mientras que los trasplantes de riñón hasta el 4 de noviembre han sido 49 frente a los 46 del año pasado.
En cuanto a donaciones, en lo que llevamos de 2025 ha habido 27, mientras que en 2024 fueron 26.
- Así sería el futuro del edificio Castromil de Santiago demolido hace 50 años
- El calvario de la dueña de A Gramola hasta conseguir la orden de alejamiento del sintecho desnudo de Cervantes
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Financial Times' sitúa a una empresa con sede en Santiago como referente en Europa
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos
- La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos