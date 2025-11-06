Inaugurada en el Clínico de Santiago una muestra con los carteles escolares sobre donación y trasplantes

El Hospital Clínico de Santiago acoge durante esta semana la exposición de los ganadores del VII concurso escolar de carteles sobre la Donación y Trasplante convocada anualmente por la Agencia de Donación de Órganos y Sangre.

Realizada por la asociación de donantes transplantados Adrovi, la muestra está recorriendo diferentes hospitales gallegos, y en su presentación en el centro compostelano, participaron Javier Ventosa, director asistencial del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza; Celso García, presidente de Adrovi; Marisa López, directora de la Axencia de Doazón e Sangue; Nicolás Graña, alumno premiado en el concurso de carteles, y Manuela Riesco Fraile, profesora de su centro, el CEIP Plurilingüe de Vite. Con ellos, también acudieron la coordinadora de trasplantes del área sanitaria compostelana, Carmen Rivero, y los jefes de los servicios de Urología, Camilo G. Freire, y Nefrología, Cándido Díaz, respectivamente.

Más de 420 alumnos participantes

El certamen, dirigido al alumnado gallego de Educación Primaria y Secundaria, pretende acercar a la población escolar a la realidad de la donación, promoviendo valores de solidaridad y conciencia social. ADOS convoca anualmente concursos de carteles y de cortometrajes sobre este ámbito, y en esta ocasión participaron más de 420 estudiantes procedentes de 34 centros educativos de 28 ayuntamientos, de los que 390 escolares concurrieron al concurso de carteles y 47 eligieron el certamen de cortometrajes.

En esta séptima edición, en la categoría de 5º y 6º de Educación Primaria, el segundo fue para el cartel Tejiendo vida, de Nicolás Graña Gigirey del CEIP Plurilingüe de Vite, en Santiago.

El CHUS mantiene la actividad trasplantadora y de donaciones

En el capítulo de trasplantes, el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) lleva este año un total de 43 de hígado, igual cifra que en el último ejercicio; mientras que los trasplantes de riñón hasta el 4 de noviembre han sido 49 frente a los 46 del año pasado.

En cuanto a donaciones, en lo que llevamos de 2025 ha habido 27, mientras que en 2024 fueron 26.