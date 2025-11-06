La Xunta celebra «o sentido común» al aplazar la UDC dos años la petición de Medicina

Satisfacción en la Xunta porque «estea a primar o sentido común e a visión de país» en el proceso de descentralización del grado de Medicina, en palabras del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien al ser interrogado en un acto público sobre la decisión de la Universidade da Coruña de aplazar el envío de la memoria del título de vericación hasta 2027 consideró que «é necesario avanzar na descentralización» de un grado que en Galicia únicamente imparte la Universidade de Santiago.

Consideró que «os reitores están a traballar xuntos co grupo de traballo para buscar un punto de encontro e, obviamente, creo que estamos máis preto hoxe», algo que celebró. Para Román Rodríguez, es un buen mensaje y «unha oportunidade para a aprendizaxe e para o ensino no ámbito da medicina e, por extensión, para o conxunto de Galicia». Recalcó la importancia de que unos estudios tan importantes busquen «sumar, integrar e dar unha resposta común».

Valoración del trabajo coordinado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también quiso agradecer que las tres universidades públicas gallegas, «tendo cada unha as súas formulacións, aspiracións e especificidades», entiendan que «traballar unidas e coordinadas é bo non só para as tres, senón sobre todo para os galegos que as sosteñen».

Reacciones un día después de que la UDC pusiera sobre la mesa ese aplazamiento de la petición de una titulación propia de Medicina, a cambio de que se lleve a cabo un proceso gradual de descentralización en el que se incluya un concierto único del Sergas con las tres instituciones universitarias y la participación del profesorado de cada una de ellas coordinada por cada institución, así como que los hospitales universitarios de cada área sanitaria estén vinculados con sus respectivas universidades.

Entretanto, y a la espera de que hoy el rector de la USC, Antonio López, explique en rueda de prensa la postura de la institución compostelana sobre todo el proceso negociador, también la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, valoraba ayer positivamente esta decisión.

Una única facultad en Santiago

En declaraciones a los medios antes del acto simbólico de colocación de la primera piedra de la futura Facultad de Farmacia, apuntaba que «todo o que sexa achegar a consensos son boas noticias», y se mostraba satisfecha de que por encima de cuestiones legítimas pero particulares, se pueda alcanzar un acuerdo sobre Medicina. Un acuerdo que, según sus propias palabras, pasa «por que haxa unha única Facultade de Medicina, pero que esa facultade poida ter a docencia descentralizada nos últimos anos» del ciclo formativo.

Señaló que todo el mundo tiene que cumplir con ese proceso, empezando por la USC, de «potenciar, fomentar e comprometerse nesa descentralización e por parte das outras universidades a respectar ese acordo».

Goretti Sanmartín calificó como de «bo camiño» la propuesta lanzada esta semana por la Universidade da Coruña e incidió en que «é unha boa noticia non só para Santiago porque sempre dicimos que a Facultade de Medicina é a facultade de todo o sistema universitario galego».