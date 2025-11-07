Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 7 de noviembre, en Santiago?

El premiado Carl LeBlanc, en concierto con Carlos Childe

JAZZ Y BLUES. El curtido guitarrista Carl LeBlanc (Nueva Orleans 1955), premiado con un Grammy por su colaboración con el grupo The Blind Boys of Alabama en un disco titulado Down to New Orleans (Mejor álbum de gospel 2008), actúa en Santiago, en el Riquela Club, a las 21 horas, con entradas desde 19 euros. Leblanc viaja con su banda y celebra su 70 aniversario con una gira que tiene como extra la presencia del músico gallego Carlos Childe, parte un tour donde rinden homenaje al legado de la tradición del jazz de Nueva Orleans.

Poemario de Isolda Santiago

Isolda Santiago presenta hoy en la librería Numax, a las 20 horas, un libro llamado Escrita oculta, publicado por Chan da Pólvora. La autora va a estar acompañada por la periodista Carrme Vidal. Santiago (Paxareiras, Mazaricos, 1960) fue colaboradora del suplemento Chineses, lanzado por el extinto Galicia Hoxe, diario impulsado como satélite de este periódico.

Inma Serrano / Cedida

Inma Serrano en las XIU 2025

A las 16.15 h. se abren las Xornadas de Ilustración Urbana (XIU) con una ponencia de la dibujante sevillana Inma Serrano en la Casa das Máquinas, con entrada libre, ponencia que da el relevo, a las 17.15 horas, a la diseñadora gráfica gala Pascale Lee. Y a las 18 h., interviene la francesa Olivia Marcus.

Fotograma de 'La tarta del presidente' / Cedida

Inauguración de Cineuropa con ‘La tarta del presidente’

FESTIVAL. Cineuropa se inaugura hoy en el Teatro Principal (20 h.) con intervenciones de la diputada de Cultura de la Deputación da Coruña, Natividade González; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el director de este certamen que encara ya su edición número 39, José Luis Losa, junto a otras personas representantes de la corporación municipal y demás entidades colaboradoras. Y a las 20 h., se proyecta La tarta del presidente, de Hasan Hadi. El certamen dura hasta el 23 de noviembre.

‘La Casa de Muñecas de Gabby’, en As Cancelas

DOS DÍAS. El centro comercial As Cancelas acoge hoy y mañana una parada especial de la gira de La Casa de Muñecas de Gabby, la película de DreamWorks Animation estrenada recientemente. El evento se celebrará de 13 h. a 21 h. con animaciones y actividades temáticas totalmente gratuitas.

Tocan The Los Angeles League of Musicians

LA LOM, abreviatura del grupo estadounidense The Los Angeles League of Musicians (La Liga de Músicos de Los Ángeles), tocan hoy en la sala Capitol, a las 21:20 horas, con entradas a la venta desde 25 euros. LA LOM está formada por Zac Sokolow (guitarra), Jake Faulkner (bajo) y Nicholas Baker (batería/percusión). Y mañana, en este mismo local, actuación de Enter Shikari.

Actuación de Brian Brody con Rónán Ó Snodaighy

En Casa das Crechas, a las 21 horas, hay un concierto folk de Brian Brody con Rónán Ó Snodaighy. De Brody hablan maravillas los compostelanos Ruxe Ruxe, ya que colaboraron juntos un par de veces. Hay entradas en la venta anticipada a 12 euros, y a 15 € en taquilla.