Arranca en Santiago el seminario sobre ética e IA de la Iglesia y los empresarios

Más de doscientos empresarios, directivos, profesionales de la enseñanza, la medicina y la tecnología participan desde ayer en el Seminario Ética e IA. ¿La IA cambia o transciende a la persona? organizado por el Arzobispado de Santiago y el empresariado gallego. El encuentro, que quiere reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial impacta en la educación, la formación, el desempeño profesional y nuestra vida cotidiana, se inició ayer con la Misa del Peregrino en la Catedral, en la que el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vietes, realizó la Ofrenda al Apóstol.

A continuación, los participantes disfrutaron en la Iglesia de San Martín Pinario de un concierto del Orfeón y la orquesta Terra a Nosa. El programa musical incluyó el Magníficat en Do menor de Giovanni Battista Martini y el Requiem KV626 de Wolfgang Amadeus Mozart, bajo la dirección de Luís Martínez.

Amplio programa de conferencias para hoy

La jornada de hoy comienza a las 9:30 h con el acto institucional de inauguración, seguido a las 10:00 h por la conferencia inaugural de Adela Cortina, titulada Ética e ideología en la IA.

A las 10:40 h se desarrollarán varias ponencias sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial en España, abordando temas de estrategia, gobernanza, educación y valores. Participarán Senén Barro, Amparo Alonso, Teresa Rodríguez de las Heras Ballell y Ulises Cortés.

Tras una pausa , se celebrará a las 12:30 h un diálogo titulado La Iglesia y la IA, con la intervención del Arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, el teólogo americano Alberto Embry (a distancia), y el sacerdote e investigador Ricardo Mejía, moderados por José Ramón Amor Pan, director de la Fundación Pablo VI.

El evento concluirá con un debate a las 13:10 h sobre IA: Persona, responsabilidad, regulación y globalización, en el que participarán los principales ponentes de la jornada, moderado por Eladio Dapena, de la Universidad Intercontinental de la Empresa. Finalmente, se celebrará el acto de clausura a las 14:15 h.

Destacada presencia institucional

Al seminario asisten destacadas personalidades y representantes de diversos ámbitos institucionales, empresariales y académicos. El encuentro está patrocinado por la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, Abanca, la CEG, la Cámara de Comercio de Santiago y cuenta con la colaboración de UMAS.