Segundo artista confirmado para el As Cancelas Music Fest. Después de difundirse este jueves que Ortiga, una de las figuras más relevantes de la música alternativa gallega, actuará en este festival gratuito el 15 de noviembre a las 20.00 horas, la organización ha desvelado hoy otro nombre de calado.

Nena Daconte (María Meneses) actuará en acústico el día 14 a las 20:00 de la tarde en el festival organizado para celebrar el XIII aniversario del centro comercial.

As Cancelas revela su segundo artista confirmado para su festival de música gratuito / Instagram

La artista publicó a principios de año nuevo disco ‘La escafandra’, una obra conceptual que mantiene su tradicional línea de pop-rock, sus melodías pegajosas (quién no es capaz de cantar Tenía tanto que darte) y sus letras evocadoras, pero que también añade sonidos nuevos.