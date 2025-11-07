As Cancelas revela su segundo artista confirmado para su festival de música gratuito
As Cancelas Music Fest se celebrará el 14 y 15 noviembre en el centro comercial compostelano
Segundo artista confirmado para el As Cancelas Music Fest. Después de difundirse este jueves que Ortiga, una de las figuras más relevantes de la música alternativa gallega, actuará en este festival gratuito el 15 de noviembre a las 20.00 horas, la organización ha desvelado hoy otro nombre de calado.
Nena Daconte (María Meneses) actuará en acústico el día 14 a las 20:00 de la tarde en el festival organizado para celebrar el XIII aniversario del centro comercial.
La artista publicó a principios de año nuevo disco ‘La escafandra’, una obra conceptual que mantiene su tradicional línea de pop-rock, sus melodías pegajosas (quién no es capaz de cantar Tenía tanto que darte) y sus letras evocadoras, pero que también añade sonidos nuevos.
María Meneses, que fue la primera expulsada de Operación Triunfo 2 y que pese al éxito llegó a abandonar la música, regresó por todo lo alto en 2023 con “Casi Perfecto”, su sexto álbum de estudio. Ahora vuelve a Santiago tras publicar sus memorias en septiembre - 'Tenía tanto que darte', editado por Plaza & Jané, sobre cuando tocó fondo entre alcohol, drogas y enfermedad mental- y mientras prepara otro trabajo en alianza con Subterfuge.
- Financial Times' sitúa a una empresa con sede en Santiago como referente en Europa
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Santiago elige estos dos días como sus festivos locales en 2026
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos
- La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos
- Raxoi explicará a los vecinos las nuevas restricciones en la zona vieja que ‘vetan’ negocios turísticos