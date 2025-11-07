Las claves de un largo proceso que garantiza un único grado de Medicina en Santiago

El preacuerdo anunciado ayer por los tres rectores de las universidades públicas gallegas sobre la descentralización del grado de Medicina pone fin, al menos de momento y en principio hasta una vez finalizado el curso 2028/2029, a varios meses de desencuentro entre las tres y la Xunta en cuanto a la forma de materializar esa descentralización inicialmente pactada en 2015, y que conllevó una década de relativa tranquilidad.

Febrero. Se reabre el debate público sobre la titulación

Esa aparente calma y asunción de que la única Facultad de Medicina era la de la USC empezó a resquebrajarse cuando en febrero Sanidade admitió que estaba revisando el pacto de 2015, con la vista puesta en «ampliar a oferta de formación, procurar unha distribución máis eficiente para a aprendizaxe e aproveitar todo o potencial da sanidade pública galega na docencia», y se supo que en octubre había enviado un informe a la USC planteando descentralizar la clínica de 4º y 5º curso, puesto que en 6º ya pueden realizar sus prácticas en cualquiera de los hospitales del Sergas desde 2015.

Marzo. La facultad reivindica la exclusividad en la teórica

En una reunión de urgencia convocada por el malestar generado ante posibles nuevos avances en la descentralización, la xunta de facultade acordaba en una reunión de urgencia el 6 de marzo seguir manteniendo la exclusividad de la docencia teórica en todo el grado.

Mayo. La UDC anuncia que solicitará un grado propio

El rector de la UDC, Ricardo Cao, desvelaba el 28 de mayo que habían iniciado la solicitud para contar con una facultad propia ya en el curso 2027/2028, alegando entre otras cuestiones que no se había respetado lo acordado en 2015 referente a la enseñanza clínica de todo el segundo ciclo en los hospitales universitarios de A Coruña y Vigo, puesto que solo se estaba aplicando en 6º. Una petición que obtuvo el rechazo frontal por parte de la USC, pero también de la Xunta.

Junio. Arranca el grupo de trabajo de descentralización

La Xunta crea un grupo de trabajo con los tres rectores, representantes de los docentes en los hospitales públicos y del propio Gobierno autonómico para avanzar en un proceso de descentralización que convenza a todas las partes implicadas. Un grupo de trabajo que se reúne por última vez el último día de julio y que desde entonces no ha vuelto a ser convocado. A partir de ahí, y ante la falta de acercamiento entre las partes, han sido los rectores los que se han involucrado en todo el proceso negociador.

Julio. La UDC inicia el proceso oficial de solicitud

En plenas conversaciones sobre la descentralización, la UDC continúa con sus planes y da el primer paso al solicitar formalmente el grado, con la intención de poder ofertar ya la titulación de Medicina en el curso 2027/2028, una decisión fuertemente criticada tanto por la USC como por la Xunta, que le reprocha sus pasos en solitario.

Agosto. La Xunta fija su postura y aboga por unidades docentes

Un día después de la última reunión del grupo de trabajo, que posponía los encuentros hasta después del verano, los conselleiros de Educación y Sanidade fijaban en rueda de prensa la postura del Gobierno autonómico sobre la descentralización de Medicina. Una comparecencia en la que Román Rodríguez y Antonio Gómez Caamaño recetaban unidades docentes para el segundo ciclo del grado en las tres ciudades, tanto en lo referente a docencia clínica como teórica, y con una «Facultad de Medicina fuerte» en Santiago, en palabras del titular de Sanidade.

Octubre. La UVigo pide el grado, pero con prórroga

La UVigo acuerda el 17 de octubre solicitar la titulación de Medicina, pero otorga un mes de prórroga al proceso negociador para ver si hay avances en materia de descentralización.

Noviembre. La UDC enfría su pretensión y hay preacuerdo

Este martes la UDC se daba un margen de dos años para reclamar el grado propio si se avanzaba en la descentralización, y ayer los tres rectores anunciaban un preacuerdo del que se desconoce la letra pequeña. Lo que sí se sabe es que mientras esté en vigor, no podrá haber peticiones para crear nuevas facultades de Medicina, ni públicas ni privadas.