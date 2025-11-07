El nutricionista Fernando Casal abre las VIII Jornadas de Educación Infantil en el Dolores Ramos
La charla ‘Nutrición infantil: construir salud desde el plato’ tendrá lugar el jueves 27 de noviembre
El Correo Gallego
El centro educativo Dolores Ramos–Manuel Peleteiro organiza de nuevo las Jornadas de Educación Infantil, después de la buena acogida de los años anteriores. En esta octava edición el programa contempla cuatro sesiones a cargo de expertos en distintos ámbitos educativos, que pueden resultar de interés para las familias con niños/as en edad preescolar (de 0 a 6 años), pero también para el ámbito docente. El objetivo es crear un espacio de aprendizaje en el que se expongan casos prácticos y se den consejos útiles en la educación de los más pequeños. En este caso se cuenta con la colaboración de IPo Escuela de mamás.
Todas las charlas se celebrarán a las 16.00 horas en el C.E.I. Dolores Ramos y las familias dispondrán de un servicio de ludoteca. Son gratuitas, pero requieren inscripción previa a través de la página web del centro, a la que se puede acceder a través de este enlace.
Fernando Casal será el primer ponente
La primera charla tendrá lugar el jueves 27 de noviembre. El nutricionista y especialista en psiconeuroinmunología (PNI) Fernando Casal llevará a cabo un taller con el título Nutrición infantil: construir salud desde el plato. En esta charla se abordará cómo construir hábitos saludables desde la infancia, la relación entre alimentación y conducta, y estrategias sencillas para mejorar la energía, la inmunidad y el descanso de los niños/as.
A esta primera charla le seguirán otras tres:
- 23 de enero. Moverse para crecer: el juego como motor del desarrollo a cargo de las fisioterapeutas pediátricas Ana Cagide y Paula Carnota.
- 12 de febrero. Curar sin miedo: primeros auxilios pediátricos, la información también calma. Dr. Carlos García Magán, pediatra especializado en urgencias y salud infantil.
- 12 de marzo. Entre la realidad y la pantalla: reflexiones sobre la tecnología y experiencia educativa. Alberto y Mario Herraez, CEO de eTwinz Education.
