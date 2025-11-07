El nutricionista Fernando Casal abre las VIII Jornadas de Educación Infantil en el Dolores Ramos

El centro educativo Dolores Ramos–Manuel Peleteiro organiza de nuevo las Jornadas de Educación Infantil, después de la buena acogida de los años anteriores. En esta octava edición el programa contempla cuatro sesiones a cargo de expertos en distintos ámbitos educativos, que pueden resultar de interés para las familias con niños/as en edad preescolar (de 0 a 6 años), pero también para el ámbito docente. El objetivo es crear un espacio de aprendizaje en el que se expongan casos prácticos y se den consejos útiles en la educación de los más pequeños. En este caso se cuenta con la colaboración de IPo Escuela de mamás.

Todas las charlas se celebrarán a las 16.00 horas en el C.E.I. Dolores Ramos y las familias dispondrán de un servicio de ludoteca. Son gratuitas, pero requieren inscripción previa a través de la página web del centro, a la que se puede acceder a través de este enlace.

Fernando Casal será el primer ponente

La primera charla tendrá lugar el jueves 27 de noviembre. El nutricionista y especialista en psiconeuroinmunología (PNI) Fernando Casal llevará a cabo un taller con el título Nutrición infantil: construir salud desde el plato. En esta charla se abordará cómo construir hábitos saludables desde la infancia, la relación entre alimentación y conducta, y estrategias sencillas para mejorar la energía, la inmunidad y el descanso de los niños/as.

El nutricionista Fernando Casal será el primero de los ponentes de las VIII Jornadas de Educación Infantil que organiza el C.E.I. Dolores Ramos / Cedida