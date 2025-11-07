Dimite el director del Museo do Pobo Galego, Lois Ladra, por falta de recursos y medios

El hasta ahora director del Museo do Pobo Galego, Lois Ladra (A Coruña, 1972), ha presentado su dimisión este jueves después de llevar en el cargo desde octubre de 2024. Tal y confirmaron fuentes de la institución, Ladra renuncia por la "imposibilidad de implementar el programa de actuación" que presentó para el desarrollo de la institución ante la falta de recursos y medios.

En declaraciones a los medios, la presidenta del patronato del Museo do Pobo Galego, Concepción Losada, ha explicado que, tras la petición de dimisión, "de común acuerdo" decidieron que Lois Ladra dejase su cargo sin "más incidencias".

El consello asume las funciones de dirección

Ante ello y dado que la Asamblea Ordinaria de socios tendrá lugar el próximo mes de diciembre, se ha acordado que el consello de goberno del Museo do Pobo Galego asuma temporalmente las funciones de la dirección hasta la convocatoria de esta reunión, que se celebrará, previsiblemente, el sábado día 20 de diciembre.

Concepción Losada ha explicado que todos los miembros del patronato fueron informados de esta situación.