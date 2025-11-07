Vuelve el Facom Fest, el festival de cine organizado por estudiantes de la USC, con su edición más internacional

El alumnado de 4º de Comunicación Audiovisual de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) revivirá un año más, y ya van cuatro, su Facom Fest, el festival de cine universitario organizado por los propios alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que busca dar visibilidad a las primeras obras de los estudiantes del audiovisual gallego.

Esta nueva edición, que tendrá lugar entre el 24 y el 27 de noviembre, estará centrado en los filmes creados en contexto educativos y el amplio programa contará con coloquios, conferencias y tres concursos con los que se pretende "promover o entretemento e a creatividade na creación audiovisual e narrativa". Además, por primera vez, tendrán oportunidad de participar estudiantes de fuera de Galicia.

Una sección competitiva con novedades

El festival mantendrá su clásica sección competitiva, con una gran novedad este año, y es que se dividirá en dos categorías: gallega e internacional, con esta última abierta a personas formadas en cualquier centro de estudios de fuera de Galicia.

Volve o FACOM FEST🎬 🗓️24-27 NOVEMBRO🗓️ Inscricións abertas ata o 7 de novembro.

Por tanto, el Facom Fest 2025 concederá dos premios principales: el Premio Galego, valorado en 300 euros y acompañado de una mentoría virtual personalizado de cuatro horas con la distribuidora La Machina, y el Premio Internacional, valorado en 200 euros.

Además de estos dos premios, el jurado, formado por estudiantes y profesionales del sector audiovisual, podrá otorgar hasta cinco menciones especiales en cada categorías, como pueden ser Dirección, Dirección de Arte o Sonido. Asimismo, el público también tendrá su papel, al otorgarse el Premio do Público.

Tres grandes concursos abiertos al público

En esta nueva edición, el Facom Fest reforzará su dimensión participativa con tres concursos cuyas inscripciones ya están abiertas al público general y cuyas bases se pueden consultar en la web del festival: un torneo de Mario Kart Wii, un concurso de cortometrajes de 7 segundos y uno de escritura creativa.

Torneo de Mario Kart Wii

Pensado como homenaje a la cultura de los videojuegos, la actividad consistirá en un torneo de carreras por parejas de Mario Kart Wii, con un Gran Premio Final entre los dos mejores equipos.

Las inscripciones para el torneo, que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a las 18.00 horas en la facultad de Ciencias de la Comunicación, estarán abiertas hasta el miércoles 19 de noviembre. El ganador recibirá un premio sorpresa y la actividad estará abierta a público espectador hasta completar aforo.

Una de las jornadas del Facom Fest 2024, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC / Facom Fest

Cortos de 7 segundos

Organizada junto al Club de Cine Facom, la segunda de las actividades propuestas es un concurso que propone crear cortometrajes de solo siete segundos bajo la temática "fóra do campo".

Las inscripciones deben realizarse a través del formulario disponible en la página web del festival hasta el martes 21 de este mes.

Concurso de escritura creativa

Por último, en colaboración con el Club de Lectura de la facultad también se desarrollará el concurso de escritura crativa. Este certamen consistirá en la creación de relatos breves en prosa con la temática "conflito", en los que "a sorpresa, o contraste e a confrontación e convirtan no eixo narrativo".

Las inscripciones estarán también abiertas hasta el martes 21 y deben realizarse a través del formulario disponible en la web.

"Excelencia" musical

El Facom Fest repetirá este año su apuesta musical, manteniendo "o nivel de excelencia da edición anterior", con la presencia de Jade4 o la iniciación al Djing de Galician Army. En esta ocasión, se subirán a los escenarios de la facultad artistas como Noelia Perpetuo o Blackstorm Band.