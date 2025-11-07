La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes

A principios de esta semana corría la noticia de que un nuevo Starbucks abriría en Santiago. En concreto, en el local del emblemático restaurante Alameda, el cual desde hace ya unos años ocupaba el Newroz Döner Kebap.

De producirse dicha apertura, para la que aún no trascendieron más detalles ni fecha de inauguración, se trataría de la segunda tienda que la cadena multinacional estadounidense de cafeterías posee en la capital gallega, tras desembarcar en As Cancelas a finales de julio del año pasado.

Si bien la llegada de un nuevo negocio siempre es bienvenida, pues suele ser sinónimo de creación de empleo y dinamización económica, la ubicación en plena Porta Faxeira -entrada del casco histórico- y el tipo de local -recordemos que es una cadena multinacional- han reabierto el debate sobre la gentrificación y turistificación de Compostela -entendida como un proceso de transformación urbano y social en el que una ciudad se adapta prioritariamente a las necesidades del turismo, desplazando a sus vecinos y cambiando por completo el tejido comercial-, lo que ha generado cierta desazón en redes sociales.

"O turismo manda. O comercio local cala"

La mecha fue prendida por una publicación que la Escola Unitaria publicaba en sus redes sociales a principios de semana. "Non é só unha cafetería. É un síntoma. É o recordatorio de que a cidade xa non se pertence, que o que era lugar de encontro convértese en plató, que as rúas son decorado e a veciña, figurante", compartían a través de su Instagram. Un mensaje acompañado de un montaje fotográfico en el que podía verse el logo de Starbucks en la Catedral o el botafumeiro.

No es la primera vez que Unitaria realiza un montaje de estas características en las cuales, valiéndose de gran ingenio y creatividad, denuncian cómo el turismo está cambiando a la capital gallega.

El de Starbucks fue pronto compartido por varios usuarios, al igual que ocurría hace unas semanas con la canción parodia del Camino de Santiago o el de cuando equipararon a la capital gallega con un menú de comida rápida para turistas. Sea como sea, el debate estaba ya encima de la mesa.

A raíz de ello, desde EL CORREO GALLEGO preguntamos a nuestros lectores qué les parecía la llegada del Starbucks y las respuestas no tardaron en llegar.

"Perda da nosa identidade"

Si bien algunos de los lectores celebraban la llegada de Starbucks y otros se quedaban en lo superficial, aludiendo al buen o mal sabor del café, la mayor parte fueron más allá compartiendo su malestar por la apertura de un negocio de estas características.

"Ahora da igual que estés en Bruselas, en Roma, en Berlín...Las mismas firmas saturando el centro de las ciudades y apartando al comercio local", escribía un usuario. A él se sumaban otras voces que coincidían en que era "unha pena", incidiendo en cómo la masificación turística estaba haciendo mella en el comercio local compostelano.

"Santiago ya no es de los compostelanos, todo para el turismo", lamentaba uno. "Unha mostra máis da despersonalización de Santiago (...) É unha perda da nosa identidade diremos os que pensamos que Santiago de Compostela debía ser algo distinto e non volcada completamente ao turismo", completaba otro.

Entre los comentarios, hubo un lector que reparó en la razón de que almacenes Olmedo esté vacío, una reflexión muy acertada, ya que fue en el espacio que antaño ocupó este otro local mítico, en donde Starbucks barajó en su momento asentarse, pero que no prosperó.

"Ahí tienes la razon de por qué almacenes Olmedo esté vacío. Por la especulacion en los alquileres de esta ciudad (...) En vez de optar por precios asequibles y que un autónomo/a de la ciudad pueda montar su tiendecita. Quizás deberias de preguntarte si el Kebap se va porque quiere o por una subida estrepitosa en su nuevo precio de alquiler. Volvemos al principio. Creo que no has entendido nada, nada, nada", escribía.

Pero opiniones y debates aparte, la turistificación no es una problemática nueva, siendo especialmente acusada en barrios compostelanos como el de San Pedro. Son muchos los ingredientes (como la proliferación de las VUT y otros negocios destinados al turismo, la especulación, los alquileres de precios disparatados, el cierre de negocios locales o la transformación del espacio público) los que continúan cambiando el modelo de ciudad de la capital gallega, hacia uno ahogado por el turismo y sin viaje de vuelta.