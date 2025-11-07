Un jabalí de gran tamaño pone en riesgo la circulación en el barrio de San Lázaro
Fue redirigido hacia la zona de Amio por agentes de la Policía Local de Santiago
Después del accidente sufrido por un conductor hace dos días en la zona de Meixonfrío, en el que atropelló mortalmente a un jabalí, otro ejemplar de este animal puso este jueves en riesgo la circulación en el barrio de San Lázaro.
Un suceso ocurrió a última hora en la avenida de San Lázaro, a la altura de la Ermita. En unas imágenes compartidas en la popular cuenta de Instagram, Salseo USC, se puede ver como el jabalí, de un tamaño considerable, se pasea por la calle invadiendo la calzada ante la incredulidad de aquellos que pasaban en ese momento por el lugar, a la vez que ponía en grave riesgo la circulación de vehículos.
Finalmente y gracias a la intervención de los agentes de la Policía Local de Santiago, el animal fue redirigido hacia la zona de Amio.
Emergencia cinegética hasta febrero
Con el objetivo de controlar la población de jabalíes en Galicia para reducir, entre otros riesgos, los accidentes de tráfico, la Xunta aprobó hace dos semanas la declaración de emergencia cinegética.
Una medida que desde Desarrollo Rural de Unións Agraria (UUAA) consideran necesaria pero insuficiente, ya que, en 2024, los ejemplares abatidos en ese periodo apenas supusieron el 1%.
