Llega un nuevo frente a Galicia: ¿Qué tiempo hará el fin de semana en Santiago?

La llegada de un nuevo frente a Galicia durante la madrugada de este viernes deja cielos nublados con precipitaciones abundantes que, a medida que avance la jornada, se harán más ocasionales y, localmente tormentosas en algunas zonas, según la previsión de MeteoGalicia.

En cuanto a las temperaturas mínimas, estas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas no experimentarán cambios significativos. Por su parte, los vientos soplarán del oeste-noroeste, moderados por la mañana, con intervalos fuertes en el litoral norte y noroeste, rolando a suroeste por la noche.

Hoxe o paso dunha fronte durante a madrugada deixa a #Galicia nunha área de chuvascos. Teremos ceos parcialmente nubrados con chuvias intermitentes, máis activas pola tarde que poden ser localmente ⛈️



Irá chegando mar de fondo con ondas por riba dos 4 metros na fin de semana⚠️👇 pic.twitter.com/kfI8QxdScQ — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 7, 2025

Tras una semana marcada por la lluvia en Santiago, este sábado habrá una pequeña tregua, llegando incluso a salir el sol en gran parte de la jornada.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, esperándose un máximo de 16º y un mínimo de 9º, siguiendo la tónica de anteriores días.

Ya el domingo, la lluvia volverá a ser la gran protagonista de la jornada -anticipando lo que ocurrirá la próxima semana-, y las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso, mientras que las mínimas se mantendrán sin grandes cambios.

Tiempo a largo plazo

Según previsiones de la AEMET, la semana que viene será en Galicia más cálida de lo normal y más húmeda, por lo que se esperan jornadas de precipitaciones abundantes, en mayor medida en el suroeste de la comunidad.

En Galicia, a próxima semana (10 a 16 de novembro) será:

🌡️ Máis cálida do normal

☔️ Máis húmida/chuviosa do normal; tanto máis, canto máis ao suroeste de Galicia pic.twitter.com/XZYb9wSKRE — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) November 7, 2025

De esta forma, la llegada de otro frente el domingo dejará lluvias que se extenderán durante los primeros días de la semana en Santiago.

Todo parece indicar a que el inicio de la semana estará marcado por precipitaciones que se volverán abundantes a medida que avance la semana, siendo más intensas a partir del miércoles.

Alerta en el litoral

Por su parte, y al igual que durante toda esta semana, MeteoGalicia mantiene el aviso amarillo para el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra hasta las 21 horas de este sábado por olas de 4 a 5 metros de altura.

La alerta amarilla continuará el domingo. En este caso, por rachas de fuertes vientos en la Costa da Morte y por olas de 4 a 5 metros de altura de cara el final del día, también en la Costa da Morte y en Rías Baixas.