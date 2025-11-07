Llega un nuevo frente a Galicia: ¿Qué tiempo hará el fin de semana en Santiago?
Tras una breve tregua este sábado, la lluvia volverá a ser la gran protagonista en la capital gallega
La llegada de un nuevo frente a Galicia durante la madrugada de este viernes deja cielos nublados con precipitaciones abundantes que, a medida que avance la jornada, se harán más ocasionales y, localmente tormentosas en algunas zonas, según la previsión de MeteoGalicia.
En cuanto a las temperaturas mínimas, estas sufrirán un ligero descenso, mientras que las máximas no experimentarán cambios significativos. Por su parte, los vientos soplarán del oeste-noroeste, moderados por la mañana, con intervalos fuertes en el litoral norte y noroeste, rolando a suroeste por la noche.
Tras una semana marcada por la lluvia en Santiago, este sábado habrá una pequeña tregua, llegando incluso a salir el sol en gran parte de la jornada.
Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, esperándose un máximo de 16º y un mínimo de 9º, siguiendo la tónica de anteriores días.
Ya el domingo, la lluvia volverá a ser la gran protagonista de la jornada -anticipando lo que ocurrirá la próxima semana-, y las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso, mientras que las mínimas se mantendrán sin grandes cambios.
Tiempo a largo plazo
Según previsiones de la AEMET, la semana que viene será en Galicia más cálida de lo normal y más húmeda, por lo que se esperan jornadas de precipitaciones abundantes, en mayor medida en el suroeste de la comunidad.
De esta forma, la llegada de otro frente el domingo dejará lluvias que se extenderán durante los primeros días de la semana en Santiago.
Todo parece indicar a que el inicio de la semana estará marcado por precipitaciones que se volverán abundantes a medida que avance la semana, siendo más intensas a partir del miércoles.
Alerta en el litoral
Por su parte, y al igual que durante toda esta semana, MeteoGalicia mantiene el aviso amarillo para el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra hasta las 21 horas de este sábado por olas de 4 a 5 metros de altura.
La alerta amarilla continuará el domingo. En este caso, por rachas de fuertes vientos en la Costa da Morte y por olas de 4 a 5 metros de altura de cara el final del día, también en la Costa da Morte y en Rías Baixas.
