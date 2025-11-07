Sanmartín apura el pago de horas extra adeudadas a Policía y Bomberos en la nómina de noviembre

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, aseguró este viernes que Raxoi tiene previsto pagar parte de las horas extra que el Concello de Santiago debe a Policía Local y Bomberos en la nómina del mes de noviembre. Sanmartín indicó que "está moi avanzado" un expediente sobre esta cuestión para ser sometido a un pleno extraordinario y satisfacer las gratificaciones pendientes.

La regidora realizó estas declaraciones al mismo tiempo que se producían reuniones para tratar diferentes cuestiones relacionadas con la situación laboral del personal municipal. Durante la mañana de este viernes estaba prevista una mesa de negociación, y a continuación un encuentro del grupo de trabajo creado para abordar las demandas de policías y bomberos, que han provocado que los efectivos de estos cuerpos hayan decidido no realizar más horas extra y han dejado la cobertura de los turnos bajo mínimos.

Factura política

Cuestionada sobre la posibilidad de que este conflicto le pase factura política, Sanmartín indicó que "o único que me importa nestes momentos é traballar para que poida haber un consenso, para que poida haber un acordo a respecto das demandas dos colectivos".

Así, apeló a la realización de los pagos pendientes y consideró que "hai que deixar traballar" al grupo creado para abordar "outras demandas salariais que teñen que ver coa cuestión da suba de horas extraordinarias, coas cuestións relacionadas tamén con incrementos de complemento específico". En esta línea, subrayó que "iso é o que me ten ocupada e ao que dedico o meu tempo".