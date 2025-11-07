Sanmartín promete "o reforzo necesario" para que no haya ruidos en el exterior de la sala Malatesta

Tras el fin del cese temporal de actividad impuesto por el Concello, la sala Malatesta reabrió este jueves para albergar una fiesta universitaria. Las protestas de la Asociación Vecinal Río Sarela-San Lourenzo, cuyas denuncias ocasionaron en febrero la orden municipal con la que Raxoi cerró la sala durante seis meses por los niveles de ruido, no se han hecho esperar.

En una publicación en redes sociales, la asociación carga contra el Concello por "hacer todo lo posible" para que la Malatesta reabriera. También se queja de ruidos en el exterior de la sala y de la presencia en la calle de los restos corrientes de un jueves universitario en Santiago, como botellas o vómitos. "Un Concello pagado con nuestros impuestos que solo busca hacernos la vida imposible no es precisamente lo que necesitamos en este momento", añade.

Lo cierto es que la reapertura de la Malatesta ha sido posible porque, una vez finalizado el periodo de cese temporal de actividad de seis meses y según la legislación autonómica (decreto 144/2016), basta con presentar una declaración previa de actividad para reabrir sin que haya comprobación previa por parte del Concello.

No obstante, ante las quejas de un grupo de vecinos, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, recordó este viernes que "despois de diferentes inspeccións, foi o Concello quen decidiu que a sala non reunía as condicións para estar aberta, e nós seguiremos con esa sensibilidade". Preguntada por periodistas sobre las protestas de la asociación vecinal San Lourenzo, la regidora se comprometió a que Raxoi seguirá "examinando que se cumpran todos os requisitos para garantir que non haxa ruído que saia ao exterior desde a sala; e logo por outro lado tamén con todo o reforzo necesario para que non se produzan ruídos no exterior, que son os que moitas veces tamén causan problemas".

Mientras, los responsables de la Malatesta hablan de "pulso" con el Concello y califican la situación de "inaudita". "Invertiuse moito diñeiro na sala por todo o que nos obrigaron a facer, é unha das salas mellor insonorizadas de Galicia. Temos informes das medicións (de ruido)", explicaron a EL CORREO GALLEGO antes de la reapertura. Además, desde la sala aseguran que la oposición vecinal a la reapertura no es mayoritaria, sino que proviene de una única asociación vecinal de San Lourenzo. "Nunca houbo protestas veciñais. Hai xente do barrio que nos ten dito que cando abrimos. De feito, o piso de arriba, no mesmo edificio da sala, e a casa do lado non se enteran (do ruído)", sostienen.

La Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago de Compostela mostró este viernes su apoyo "incondicional" a los "veciños de San Lourenzo" en un escrito. Señala que los expendientes administrativos precedentes que obligaron a cerrar la sala durante seis meses deberían motivar "que se faga unha avaliación exhaustiva de tódolos efectos cuantitativos e cualitativos que a actividade do local pode provocar sobre a veciñanza que vive na súa contorna, antes de autorizar de novo o seu funcionamento".