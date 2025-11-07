Llega a Santiago el equipo multidisciplinar que instalará el ciclotrón en el Centro de Protonterapia de Galicia

Integrado por nueve profesionales de distintas nacionalidades, el equipo multidisciplinar de expertos encargado de la instalación de los equipos del Centro de Protonterapia de Galicia ya está en Santiago.

Un equipo del que forman parte desde ingenieros y físicos, a expertos en aceleradores o administrativos, procedentes de Chequia, Italia, Taiwán, Reino Unido y España, y que se ocuparán de la instalación de la equipación ProteusOne tras haber llegado a Compostela el pasado mes los doce colectores con materiales de IonBeamApplications(IBA) y la concesión del certificado de inspección técnica.

Un proceso de doce meses

Todos ellos permanecerán en la capital gallega durante el período de doce meses previsto para el proceso de instalación y puesta en marcha del ciclotrón en unas instalaciones que ejecuta la Xunta del Galicia en las inmediaciones del Hospital Clínico.

Contarán con el apoyo de más de veinte técnicos de diferentes empresas auxiliares de IBA que participan en las diversas fases de la instalación.

Vista desde arriba de uno de los búnkeres en el Centro de Protonterapia de Galicia. / Cedida

Tras dieciocho meses desde el inicio de las obras en abril del año pasado, con dos búnkeres ya construidos, en este momento se está inmerso en todo el procedimiento de toda la equipación necesaria para su instalación, junto con el propio acelerador de protones. Un ciclotrón que está ultimándose en Bélgica para su posterior traslado a Galicia por el puerto de Vigo, con destino a Santiago.

El Centro de Protonterapia de Galicia es el que está más avanzado de los nueve proyectos previstos por el Sistema Nacional de Salud en toda España.

Atenderá a pacientes a finales del próximo año

La Consellería de Sanidad trabaja con la previsión de que los primeros pacientes, tanto de la propia comunidad como de Asturias, Castilla y León y Portugal, sean atendidos a finales del próximo año.

Para ello, la Xunta está invirtiendo casi 20 millones de euros en la ejecución de las obras del edificio de protonterapia, que se dotará con la equipación proporcionada por la Fundación Amancio Ortega, con una inversión de 45,5 millones. Esta infraestructura está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Galicia Feder2021-2027.