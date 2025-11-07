Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: "Me han enterrado a un amigo dos veces"

Un histórico abeto trasplantado por los precursores del campo de fútbol de la Merced a principios de los años 90, desde el centro del que después fue el primer terreno de juego de Conxo a un enclave del recinto dónde ya se había convertido en todo un símbolo, ha sido talado sin previo aviso. El hecho ha cogido por sorpresa a aquellos que, con mucho esfuerzo y sudor, levantaron de la nada unas instalaciones para dotar al barrio de un campo dónde los niños pudieran practicar el deporte rey. Ahora que ya no hay solución, el grupo quiere mostrar su rabia e indignación por la tala de un árbol que lucía una placa en recuerdo del finado Ramón Sanmartín García, más conocido como 'Cascarillas', uno de los principales artífices del recinto.

Imagen de cómo ha quedado la placa en recuerdo a Ramón Sanmartín después de ser talado el histórico abeto / David Suárez

La denuncia llegó hasta EL CORROE GALLEGO a través de Delfín Guldrís 'Fino', amigo íntimo de Ramón, quien visiblemente emocionado explica el duro golpe que ha supuesto la tala del abeto y toda la historia que desaparece con él. "Cuando empezamos con las obras en el año 91-92, estaba en lo que hoy es el centro del campo de hierba artificial. Es un abeto y entonces apenas llegaba a los diez centímetros. Ramón Sanmartín, que fue el alma máter de estas instalaciones y que era ecologista al 100%, sugirió trasplantarlo para que quedara como recuerdo del inicio de todo lo que hoy hay en Conxo", detalla Fino sobre cómo surgió la idea.

Vecino del barrio, Moncho Sanmartín siempre estuvo vinculado al mundo del fútbol e incluso su hijo, José Ramón Sanmartín Carreira, llegó a militar en las filas del F.C. Barcelona después de ser traspasado desde la S.D. Compostela, pero nunca quiso formar parte de la directiva del club. Aun así, Delfín señala que "él se preocupó de hacer la zanja y de regarlo, logrando que tirara para arriba y consiguiendo que para la gran mayoría de la gente que trabajó aquí, se convirtiera en un emblema".

Imagen de la placa en el histórico abeto en recuerdo a Moncho Sanmartín antes de su tala / Cedida

Guldrís no se cree que estuviera en mal estado

"A mi que me digan que este árbol se cortó porque estaba podrido no lo creo, diga quien lo diga". Así se expresa Fino con relación a las explicaciones recibidas por la tala del abeto, y apunta hacia otro motivo la drástica decisión de cortarlo: "Llevo trepando árboles desde pequeño y sé cuando uno está mal. Hace dos años subí al abeto porque pensábamos poner unas luces navideñas y estaba impecable. Creo que se quitó, y es mi opinión, para no tener que estar limpiando sus hojas cuando caían sobre el tejado de las instalaciones. Yo mismo las tengo limpiado muchas veces cuando estuve en la directiva, simplemente era pasar una escoba al tejado y a los canales, pero parece que cortar el árbol era más fácil, así 'morto o can acabouse a rabia'", apunta Delfín.

Otros árboles del recinto no corrieron la misma suerte

Muchos de los árboles que rodean los terrenos de juego de la Merced han sido podados y cortados durante los últimos años debido a la aparición de hongos que ponían en riesgo su estabilidad. Pero, en todos estos casos, la medida adoptada fue la de dejar un par de metros de tronco, una decisión que, de haberse tomado también con el histórico abeto, habría conservado en su lugar la placa en homenaje a Ramón Sanmartín: "Mira esos troncos... ¿Por qué no se cortó este igual? Si lo hubieran hecho, la placa estaría intacta", explica Fino, que afirma que con esta solución, "lo que han hecho es profanar la historia con una motosierra".

Imagen en la que se puede apreciar la medida adoptada con otros árboles del recinto, dejando parte del tronco. / David Suárez

"Me han enterrado a un amigo dos veces"

La tala del emblemático abeto del campo de Conxo ha sido muy sentida por todos aquellos que colaboraron, hace más de 30 años, en la construcción de las instalaciones. Un situación que a Fino Guldrís, muy allegado al difunto Ramón Sanmartín, le ha hecho muchísimo daño, puesto que para él, con la decisión tomada desde la Concejalía de Deportes de Santiago a raiz de un informe de la empresa adjudicataria del mantenimiento de las instalaciones municipales "me han enterrado un amigo dos veces", describiendo el estado en el que han quedado los restos del árbol "como si fuera una sepultura".

Una visión que, tal y como afirma este fundador del recinto, "es compartida por muchísima gente" y para la cual "ya no hay solución", por lo que pide al Concello que "antes de actuar, deberían haberse informado un poco de porque el árbol tenía una placa, pero aquí, primero cortamos y después preguntamos. Es una falta de respeto imperdonable", sentencia Guldrís.

Tras la tala del abeto, la placa en recuerdo de ramón Sanmartín ha sido clavada en los restos del árbol / David Suárez

El campo pierde parte de su memoria histórica

Con la tala del abeto, el recinto del C.D. Conxo pierde una parte de su memoria histórica, y el cual llegó a fundarse a través de la Peña Navegante, creada, entre otros, por Ramón Sanmartín en un popular bar del barrio con el mismo nombre cuando no había centros sociales: "Era un bar pequeño en el que nos juntábamos todos y ahí se construyó la idea de formar un club fútbol que hoy es el Conxo. En aquella época, a partir de los 30 años los jugadores tenían que dejar el fútbol, por lo que se creó la Liga de Veteranos, en la cual entró el Peña Navegante hasta que se le cambió el nombre por el Conxo para darle más identidad, ya que en el barrio también existían el Saeta y el Imperio", explica Quico Fernández Otero, también presente durante la elaboración de este reportaje.

El Peña Navegante en los años 70 / El Blog de la Peña Navegante

La respuesta del Concello

Una vez recibida la denuncia de la tala del abeto que lucía la placa en recuerdo a Ramón Sanmartín, este diario se ha puesto en contacto con personal del área de Deportes del Concello para conocer su visión. Fuentes municipales han señalado que "dentro do ámbito do contrato de mantemento dos campos de fútbol municipais, a empresa adxudicataria elaborou un informe técnico de avaliación do arborado do campo de Conxo no que conclúe respecto da citada árbore que 'Se recomenda a retirada e substitución do exemplar (Tuia xigante ou cedro vermello do Pacífico) baseándose no seu nulo futuro e posibilidade de degradación'. Seguindo esta recomendación, retirouse o exemplar para maior seguridade das persoas usuarias do recinto baixo o criterio técnico da empresa", explican.

Al mismo tiempo, desde la concejalía que dirige Pilar Lueiro también quieren apuntar que "existe a total dispoñibilidade para proceder á súa substitución nos termos que mellor procedan así como, en recoller calquera suxestión que poidan trasladar as persoas afectadas (antigos directivos do CD Conxo) de cara a manter o máximo respecto á historia que representa", concluyen.