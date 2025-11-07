El talento investigador de la Universidade de Santiago brilla en Europa

Los investigadores de la Universidade de Santiago (USC) Jaime Álvarez-Muñiz y Javier Montenegro han obtenido sendas bolsas Synergy Grant del European Research Council, «unha liña de financiamento coa que se fomenta a colaboración entre equipos investigadores de alto nivel en distintos países, permitíndolles combinar o seu coñecemento, experiencia e recursos para ampliar os límites das descubertas científicas», destacan desde la USC. A la convocatoria de 2025 de las Synergy Grant se presentaron un total de 712 propuestas, «das cales só obtiveron financiamento 66, entre elas, os dous proxectos que se desenvolverán na USC», subrayan desde la institución académica compostelana.

Jaime Álvarez-Muñiz, perteneciente al Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (Igfae), desarrollará el proyecto Heron, «un novo experimento de detección de neutrinos, as partículas máis fuxidías e enerxéticas do cosmos». Por su parte, Javier Montenegro, investigador del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares de la USC (CiQUS), forma parte del plan Caramel, «para desenvolver fármacos biotecnolóxicos impermeables que atravesen a membrana celular e alcancen a súa diana no interior das células». La concesión de estas dos bolsas se suman a otras dos Synergy Grant que en la actualidad se están desarrollando en la USC en el marco de los proyectos Well-Aging and the Tanycytic Control of Health (Watch), de Rubén Nogueiras, en el CiMUS, y Single Molecular Devices by Atomic Manipulation (MolDAM), que Diego Peña Gil ejecuta en el CiQUS.

10 millones de euros

El proyecto Caramel (Covalent Chaotropic Membrane Transport for Biotherapeutic Delivery), coordinado desde el CiQUS por el investigador Javier Montenegro, recibirá una financiación total de 10 millones de euros. El equipo lo forman también los investigadores Werner Nau (Construtor University, Alemania), Paola Luciani (University of Bern, Suiza) y Oliver Hantschel (Philipps University of Marburg, Alemania). Cada una de las cuatro instituciones recibirá «un financiamento aproximado de 2,5 millóns para desenvolver esta investigación durante os próximos 6 anos», indican desde la USC.

Añaden que «o obxectivo do proxecto é abordar un dos retos pendentes da medicina: conseguir que fármacos biotecnolóxicos impermeables, como certos péptidos e proteínas, poidan atravesar a membrana celular para alcanzar a súa diana no interior das células. Esta capacidade é crucial para o desenvolvemento de novas terapias». Para Javier Montenegro, «este financiamento recoñece o potencial dunha idea innovadora e a solidez dun equipo internacional». «O noso obxectivo», sinala, «é explorar a fondo este novo mecanismo de transporte celular, o que podería sentar as bases para desenvolver terapias hoxe inviables».

Neutrinos

Mientras, el proyecto Heron (Hybrid Elevated Radio Observatory for Neutrinos), que recibirá en total 14 millones, «pretende abrir unha nova xanela á observación do Universo mediante a construción dun novo observatorio nunha zona montañosa na provincia arxentina de San Juan, preto dos Andes». De este modo, añaden desde la USC, «Heron será o instrumento máis sensible do mundo para a detección de neutrinos ultraenerxéticos».

Pionero

«Desde hai máis de 25 anos, o equipo de Física de Astropartículas do Igfae está á vangarda no estudo da detección de raios cósmicos e neutrinos de enerxía ultra-alta, sendo pioneiro do desenvolvemento de modelos que describen como interaccionan os neutrinos tau dentro da Terra, como emerxen as partículas tau resultantes e producen fervenzas de partículas na atmosfera, e como estas fervenzas se desenvolven, xerando sinais de radio que poden detectarse con antenas desde varios quilómetros de distancia», resume Jaime Álvarez-Muñiz.