Los tres rectores alcanzan un preacuerdo para descentralizar Medicina: «A USC cede bastante»

Después de varias semanas de negociaciones sobre el futuro del grado de Medicina en Galicia, los rectores de las tres universidades y la Xunta han alcanzado un preacuerdo para la descentralización de una carrera, que se imparte actualmente en la Universidade de Santiago. De esta forma, Vigo y A Coruña paralizan su intención de crear una facultad en sus respectivos campus. Así, el documento se trasladará al grupo de trabajo creado para llevar a cabo este proceso, que se reunirá la próxima semana. Luego se creará la comisión de seguimiento y por último será tramitado en los consellos de goberno de cada universidad.

El preacuerdo marca que la descentralización, que por ahora sólo influye en la práctica, afectará a cuarto, quinto y sexto y empezará a aplicarse el próximo curso con el fin de completarse a lo largo de tres años. De esta manera, en el 2028-2029 todo el segundo ciclo de Medicina estará descentralizado en las tres universidades. Además, se fijó que alrededor del 50 % de la docencia del segundo ciclo de esta carrera que se imparta en Vigo o A Coruña sea con profesorado de estas instituciones. Para ello se crearán unidades docentes en ambas universidades.

El encargado de anunciar el preacuerdo fue el rector de Vigo, Manuel Reigosa, quien aseguró que «los atrancos que teníamos nos van a permitir presentar un documento único y consensuado, que permitirá que haya profesorado de distintas categorías contratado por las universidades gallegas». Así, lo dio a conocer ayer acompañado de sus homólogos en Santiago, Antonio López, y A Coruña, Ricardo Cao, y del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el responsable autonómico de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que este jueves tenían prevista una comparecencia en conjunto para firmar convenios en materia de I+D+i.

Por su parte, Antonio López valoró como «unha boa solución» lo acordado. Lo hizo en una intervención a los medios en San Xerome. Con todo, cree que la USC «cede bastante» y abre la puerta a una descentralización que «é boa dende a docencia que facemos dende a facultade» pero «igual era mellor dilatala máis no tempo» . Para López lo prioritario es «mellorar a formación dos futuros médicos aproveitando as capacidades do sistema sanitario galego».

Rueda de prensa del rector de la USC, Antonio López, este jueves en San Xerome, para informar sobre las negociaciones en el grado de Medicina. / Antonio Hernández

Tras semanas sin dar a conocer la posición de la institución compostelana ante las manifestaciones que se iban dando a conocer por parte de las otras universidades gallegas y de la Xunta, el rector de la USC reconoció que hasta el momento «quixemos manter un ton o máis discreto posible».

El rector de la USC, Antonio López, quien puso en valor que «a mellor solución pasa por manter a facultade que temos», precisó que la descentralización comenzará a aplicarse «na docencia práctica de quinto curso», si finalmente se sigue la iniciativa de hace meses de la institución compostela.

En referencia a las plazas de nuevo profesorado que sean necesarias crear, López aclaró que el 50% corresponderán a la USC y la parte restante se repartirá entre la UVigo y la UDC.

López anunció que en el preacuerdo también se fija que no se pongan encima de la mesa iniciativas de nuevas titulaciones para Medicina en los próximos tres cursos y la Xunta tampoco «poderá autorizalas no caso de peticións de universidades privadas».

La UDC sigue 'amenazando': «La propuesta se podría poner encima de la mesa»

Tras el anuncio reciente de la Universidade de A Coruña de que no descarta volver a pedir la titulación de Medicina en 2028, el rector compostelano aseguró que «vamos a defender este proceso». Reiteró la idea de que en los próximos tres cursos se aplicará un modelo consensuado que «terá que irse avaliando».

Sobre la decisión de demorar la solicitud de Medicina, el rector coruñés, Ricardo Cao, mencionó que «se aplaza y el documento tiene que recoger las condiciones en las que esa propuesta se podría, más que resucitar, poner encima de la mesa. Eso no significa que no sigamos trabajando en ello». Cao destacó, por encima de todo, la importancia que tiene para ellos «el mantenimiento de la vinculación única de cada hospital a su Universidad territorialmente cercana, el mantenimiento de las condiciones de los institutos de investigación sanitaria de las tres universidades junto con los hospitales correspondientes».