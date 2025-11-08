Santiago
El conflicto de las horas extra de Policía y Bomberos de Santiago: optimismo entre los sindicatos
Raxoi apura para efectuar los pagos pendientes por este concepto hasta mayo de 2025 en la nómina de noviembre. Los representantes de los trabajadores son optimistas ante un posible acuerdo este mes, pero advierten de las limitaciones legales y presupuestarias
La jornada de este viernes puede suponer un punto de inflexión en el conflicto abierto entre el Concello de Santiago y los cuerpos de Policía Local y Bomberos por su negativa a realizar horas extra. Por una parte, se celebró la primera reunión del grupo de trabajo constituido para abordar esta situación que continuará el próximo lunes. Tras el encuentro, fuentes sindicales se mostraron optimistas con la posibilidad de alcanzar un acuerdo este mes. Por otro lado, la alcaldesa Goretti Sanmartín aseguró que «está moi avanzado» el expediente para efectuar los pagos pendientes hasta mayo de 2025 en la nómina de noviembre.
Concretamente, ayer se celebraron dos reuniones para tratar la situación laboral del personal municipal. Primero, tuvo lugar una mesa de negociación, que incluía otras cuestiones en su orden del día. A continuación, se produjo el encuentro del grupo de trabajo creado para abordar las demandas de policías y bomberos, que han provocado que los efectivos de estos cuerpos hayan decidido no realizar más horas extra y han dejado la cobertura de los turnos bajo mínimos durante las últimas semanas.
Coincidencia en el diagnóstico
La reunión tuvo una duración de más de dos horas y sirvió para tratar cuestiones previas relativas al análisis de documentación, informes y datos económicos, según precisaron fuentes sindicales. Sanmartín explicó en rueda de prensa que por parte de Raxoi no participó ningún concelleiro por tratarse de un encuentro de carácter «técnico». De este modo, sí estuvieron presentes directores de área o el coordinador general del Concello, Xosé Antón Freire, que calificó la reunión de «construtiva».
Freire consideró que «estamos dacordo no diagnóstico da situación», determinado por la cobertura del servicio con horas extra debido a la «necesidade case crónica de aumentar o cadro de persoal». Además, constató coincidencias en asuntos a medio plazo, como los complementos específicos, y en otros que «debemos intentar resolver de inmediato», como las medidas de reducción de las horas extra y el precio que se paga por las mismas, establecido hace 15 años. Freire resumió que «quedou claro o compromiso de atopar as solucións que o marco xurídico e económico nos permita».
Voluntad de acuerdo
El próximo lunes continuarán los contactos, según confirmaron ambas partes. Los representantes de los trabajadores consultados por este diario sostienen que existe «vontade de acordo por parte do goberno» y se muestran optimistas sobre la posibilidad de que ese pacto pueda cerrarse a lo largo del mes de noviembre.
Pese a ello, las mismas fuentes advierten de que «as limitacións orzamentarias e de legalidade fan que o proceso se adíe». Además, el pago de parte de las horas extraordinarias previsto también para este mes, concretamente la deuda hasta mayo de 2025, «axudará a axilizar acordos», precisan las fuentes sindicales. «Todo o que sexa estar ao día é motivo de satisfacción», añaden ante las intenciones de Raxoi de llevar el expediente para satisfacer las gratificaciones a un pleno extraordinario antes de terminar noviembre.
Factura política
Cuestionada sobre la posibilidad de que este conflicto le pase factura política ante la aparición de pancartas en algunos puntos de la ciudad criticando su gestión, Sanmartín indicó que «o único que me importa nestes momentos é traballar para que poida haber un consenso, para que poida haber un acordo a respecto das demandas dos colectivos».
Así, apeló a la realización de los pagos pendientes y consideró que «hai que deixar traballar» al grupo de trabajo para abordar «outras demandas salariais que teñen que ver coa cuestión da suba de horas extraordinarias, coas cuestións relacionadas tamén con incrementos de complemento específico». En esta línea, subrayó que «iso é o que me ten ocupada e ao que dedico o meu tempo».
