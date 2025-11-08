Touriñán vuelve a Santiago con Perdomo y un 'First Dates' a la gallega: 'Amoriños'

Xosé A. Touriñán y David Perdomo son dos grandes del humor en Galicia y por eso es noticia su inminente regreso a Santiago así como cada paso que dan para salir a la carretera, lo que sucederá con un nuevo show llamado Amoriños, que alarga su colaboración tras apuestas previas como Corentena y Corentena - Game Over.

Amor y humor

Touriñán y Perdomo, Perdomo y Touriñán, estrenarán en Compostela su nuevo espectáculo el domingo 14 de diciembre, con cita en el Auditorio de Galicia y entradas ya a la venta.

En esta nueva aventura, la citada pareja va a ofrecer "humor, improvisación e emoción xa que exploran o sentimento máis perigoso de todos: o amor", detallan desde Ainé, una de las principales productoras de artes escénicas en Galicia.

Gira de 'Amoriños'

La gira de Amoriños empieza el 21 de noviembre en Noia y continuará con funciones en Vigo (23 de nov.), Vilagarcía de Arousa (13 de dic.), la citada fecha Santiago de Compostela (14 de diciembre) y en A Coruña (27 de dic), un tour que, visto el eco de proyectos suyos anteriores, tendrá con casi total seguridad una segunda parte en fechas por revelar durante 2026.

Comparativa

Es un show que cuenta con textos originales de la pareja protagonista, Perdomo y Touriñán, quienes además asumen la dirección, pero con la asesoría de Noemí Rodríguez y la dirección de producción de Laura Canto. El diseño de iluminación corre a cargo de Gonzalo Porteiro.

"Amoriños é un First Dates á galega, con humor salvaxe e moito corazón", añaden desde su productora en una comparativa con el famoso formato televisivo que Carlos Sobera presenta desde hace años en Cuatro.

Touriñán, por cierto, actúa además en Compostela el 21 de febrero de 2026 en el Palacio de Congresos, como parte de la apuesta coral de otro show humorístico, Mentes Peligrosas, un espectáculo que tiene sucesivas giras con rotación entre su elenco cómico.