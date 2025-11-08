En las entrañas de los cinco centros singulares de investigación de la USC
Ciudadanos de todas las edades conocen la labor científica que desarrollan en la novena edición de esta jornada de puertas abiertas
Animada jornada de puertas abiertas la vivida durante este sábado en los cinco centros singulares de investigación de la Universidade de Santiago que forma parte de la Red Cigus, dentro de una novena edición en la que el personal investigador comparte la labor puntera que llevan a cabo en el ámbito científico.
El Centro Singular de Investigación en Mediciña Molecular e Enfermidades Crónicas (Cimus), el Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (Citius), el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (Igfae), el Centro de Investigación Interdisciplinario en Tecnoloxías Ambientais (Cretus) y el Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (Ciqus) se vuelcan durante todo el día en acercar a la sociedad su trabajo diario, a través de talleres interactivos, experimentos, visitas guiadas y charlas divulgativas.
Despertar la vocación en los más jóvenes
Además de darse a conocer esa dedicación, se busca también fomentar las vocaciones científicas entre los más jóvenes, que de esta forma tienen la oportunidad de consultar sus dudas a destacados profesionales en áreas como la química, las tecnologías inteligentes, la medicina molecular, la física de partículas o las ciencias ambientales.
Una cita a la que este sábado por la mañana también se sumaba el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien junto al rector de la USC, Antonio López, visitaba el Ciqus, uno de los cinco centros que gracias a su pertenencia a la Red Cigus de la Xunta recibe una inversión de la Xunta de Galicia que ronda los 13 millones de euros para el período 2024-2027.
