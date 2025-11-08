Del magosto de Sar a la fiesta de Conxo: castañas, foliada, un bingo y churrasco 'a fartar' este sábado en Santiago

Con la llegada del otoño, también llega la época de los magostos. Una tradición muy arraigada en Santiago y que no pasa desapercibida para las numerosas comisiones de fiestas de los vecindarios compostelanos, las cuales aprovechan esta oportunidad para reunir a los vecinos en una jornada de festiva, como la que se llevará a cabo este sábado en los barrios de Sar y Conxo.

Sar ya huele a magosto

Tal y como vienen anunciando desde hace días, la Comisión de Fiestas de Sar ha preparado para hoy sábado una foliada en la que los asistentes disfrutarán de un delicioso magosto. Con el inicio programado para las 20.00 horas, los asistentes podrán degustar castañas, churrasco y chocolate en una carpa en la que reinará un ambiente de "moito bo rollo para compartir entre veciños/as, amigos/as e toda a familia", explica la comisión en su publicación.

Además, todo aquel que acuda a la celebración del evento en el barrio de Sar, disfrutará de una foliada a cargo de la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar, la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos y la Agrupación Folclórica O Son do Viso.

I Festa Gastronómica de Conxo

La segunda de las citas de este sábado es en Conxo. La Comisión de Festas Patronais del barrio anunciaba a finales de octubre, la celebración de la I Festa Gastronómica en la praza Aurelio Aguirre. Un evento para el que, desde hace días, ya están a la venta los tickets con los que poder degustar raciones de pulpo y churrasco, así como vino, postre, café y chupitos "a fartar", explican desde la comisión.

Por ello, la organización invita a todos aquellos que le deseen a acercarse al emblemático barrio compostelano este sábado, en el que además se instalará una cantina para animar el ambiente antes de la comida. También habrá dj`s en vivo, regalos para los asistentes y un bingo tradicional y otro musical.