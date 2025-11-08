Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago

Hondo pesar ha causado en el Ensanche de Santiago el fallecimiento de Emilio Bouzas Cajuso, empresario jubilado. Natural del municipio de Brión, tenía 80 años, falleció este viernes en su casa de Santiago y estaba viudo de la nicrariense María Jesús Caamaño Aragundi.

Padre de dos hijos, Francisco Javier, ya fallecido, y Jesús Bouzas Caamaño, Bouzas Cajuso fue durante muchos años presidente de la Comunidad de Propietarios de Alfredo Brañas nº 6, así como de la Comunidad de Propietarios del Garaje de la rúa República do Salvador 24.

Como presidente de la comunidad de propietarios, aquellos que lo conocieron lo describen como "un destacado activista en la lucha por el descanso de los vecinos de la zona nueva compostelana". "Suyo", añaden, "fue el empeño que permitió reducir muy considerablemente el aforo de alguna destacada discoteca, e impedir la apertura de nuevos locales nocturnos en su manzana de residencia".

Asimismo, lo califican como "un hombre entusiasta de los proyectos que acometía" y señalan que "fue uno de los primeros empresarios que apostó por el parque empresarial de Boisaca". Y añaden: "Destacaba por su afabilidad y por su disposición a buscar soluciones a los problemas de sus vecinos; su fallecimiento deja un vacío díﬁcil de llenar".

San Julián de Negreira

Su funeral se celebrará este domingo, a las 13.15 horas, en la iglesia parroquial de San Julián de Negreira, villa en cuyo tanatorio La Unión está instalada la capilla ardiente.