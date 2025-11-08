Un proyecto compostelano premiado en la categoría de DJ del Xuventude Crea 2025

La Sala Pelícano de A Coruña acogió este viernes la fase final de la categoría de disc-jóckey del Xuventude Crea 2025, el certamen con el que la Xunta busca impulsar entre los jóvenes en un total de 16 disciplinas diferentes. Una fase final en cuyos tres finalistas se coló un proyecto compostelano, que se alzó con el segundo premio.

Se trata de Inmaculada Veiga, que obtuvo uno de los premios del Xuventude Crea 2025 gracias a Éter, una obra que explora la transición entre la luz del día y la noche a través de la combinación dinámica y heterogénea de ritmos y sonidos de diferentes contextos culturales.

La pieza, realizada a la luz del atardecer, busca transmitir la sensación de "intanxibilidade e fluidez propia do solpor".

Junto a la artista compostelana, también fueron premiados con el primer premio Lucas Valoria Cora (A Coruña) por su propuesta Elviña rythms, un set de hard-bounce/hard-dance; y Guillermo González (Vigo) con GlobalBass, una fusión de estilos y energías que refleja la globalización sonora contemporánea.

Fase final de la categoría de disc-jóckey del Xuventude Crea 2025 / Cedida

En la gala final de este viernes estuvo presente la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, que destacó "o enorme talento que temos entre a mocidade" e hizo hincapié "no compromiso do Goberno galego por darlle pulo á creatividade e a innovación ademais de actuar como estimulo económico para a xuventude".

Este año, en el que se registraron unas 600 personas inscritas en las 16 especialidades, la iniciativa celebra su décimo sexta edición. A lo largo de estos años pasaron por el, contando la participación de este año, más de 6.000 jóvenes, con más de 4.000 obras y proyectos crativos, repartiéndose 700 premio con una dotación que se aproxima a un millón de euros. La gala final de esta edición tendrá lugar el 19 de diciembre en la Cidade da Cultura.