Santiago, capital del cine hasta el día 23 gracias a Cineuropa ya en marcha

La edición número 39 del festival Cineuropa se inauguró este viernes en el Teatro Principal (20 h.) con intervenciones de la diputada de Cultura de la Deputación da Coruña, Natividade González; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el director del certamen, José Luis Losa. Acudieron a su vez más representantes de la corporación municipal y de otras entidades colaboradoras.

En un recinto con muy buena entrada, se proyectó La tarta del presidente, cinta producida en Irak, dirigida por Hasan Hadi y ganadora del premio Cámara de Oro al mejor debut en el Festival de Cannes.

Premios

Los premios Cineuropa 2025 van a ser para la cineasta a donostiarra afincada en Santiago, Jaione Camborda; el director madrileño Jonás Trueba y el cocumentalista palestino Kamal Aljafari. Aparte del Principal, hay sesiones y actividades en el Salón Teatro, el Auditorio de Galicia y el cine Numax. El certamen compostelano dura hasta el 23 de noviembre. El bono para 10 películas cuesta 30 euros; la entrada unitaria, 4 €; y el catálogo con la programación, 2 €.

A lo largo de 17 días de festival, hay prevista la difusión de 140 películas. La programación de este sábado incluye la proyección en Numax, a las 16 horas, de Los ojos de Laura Mars, una película dirigida por Irvin Kershner con Faye Dunaway (actriz que hila un ciclo), Tommy Lee Jones, Brad Dourif y Raul Julia; y a las 18 h., La mitad de mi familia, de Ariel Wolf, que estará presente en la sala para comentar detalles durante su presentación.

Y en el Principal, a las 22 h., se ofrece Two Seasons, Two Strangers, drama realizado por el japonés Shô Miyake, filme ganador en el apartado de Mejor Película durante el pasado Festival de Locarno. Y en el Salón Teatro, a las 22:30 horas, con entrada gratuita, se propone ver Puzzle of a Downfall Child, cinta dramática dirigida por Jerry Schatzberg en 1970 sobre la historia de una modelo de moda en declive, interpretada por la mencionada Dunaway. También con entrada libre en ese recinto, a las 16 h.: Viaggio in Italia, película dramática de 1954 dirigida por el italiano Roberto Rosselini, con Ingrid Bergman y George Sanders al frente del elenco.

Jurados

Forman el jurado de la sección oficial de este año: Eulàlia Iglesias Huix (Barcelona, 1972), periodista y crítica de cine; Ramón Lluís Bande (Gijón, 1972), cineasta y escritor; y Florencia de Mugica (Buenos Aires, 1985), productora. Amor, cine y público, es el lema de este año del festival Cineuropa, escenificado por un cartel con gigantesca piruleta roja, de ahí que a la entrada de la sesión de anoche se repartieran varias.

Público del primer pase de Cineuropa 2025 en el Principal. / Antonio Hernández

Integran el jurado joven de Cineuropa 2025: Irene Álvarez Pardal, João Rebocho, Marie González Martínez, Alicia Ruiz Galdo, César López Vázquez, Lola Toval Bacelo y Lucía Martínez Grobas.