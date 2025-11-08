Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Congreso en Santiago de expertos en investigación oncológica

Organizado por Aseica, durante el encuentro los días 20 y 21 se presentarán los últimos avances frente al cáncer

El presidente de Aseica, Rafael López, en el congreso sobre biopsia líquida de este año en Santiago.

El presidente de Aseica, Rafael López, en el congreso sobre biopsia líquida de este año en Santiago.

K.M.

Santiago

Destacados expertos nacionales e internacionales en investigación oncológica participarán en Santiago los días 20 y 21 de noviembre en la cuarta edición del congreso internacional, organizada por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) en colaboración con la Associação Portuguesa de Investigação em Cancro (Aspic).

Una cita en la que se abordarán los últimos avances en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento del cáncer, y que contará con cuatrocientos asistentes.

Bajo el lema Nuevas terapias y desafíos, de la básica a la clínica, el encuentro científico será inaugurado por Rafael López, investigador líder del grupo de Oncología Médica Traslacional del IDIS (Oncomet), jefe del Servicio de Oncología Médica del CHUS y presidente de Aseica.

Conferencia magistral sobre inmunoterapia oncológica.

En el acto, que tendrá lugar en la Escuela Superior Técnica de Ingeniería, estará acompañado por Joana Paredes y Marisol Soengas, investigadoras y expresidentas de Aseica.

Jun Wang, profesor del Departamento de Patología de la Universidad de Nueva York y del Centro Oncológico Laura e Isaac Perlmutter de Langone Health, impartirá una conferencia magistral sobre inmunología e inmunoterapia oncológica.

Noticias relacionadas y más

El programa preliminar se divide en tres sesiones: Biespecíficos y células CAR-T, ADC y nanomedicina y Vacunas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents