Congreso en Santiago de expertos en investigación oncológica

Destacados expertos nacionales e internacionales en investigación oncológica participarán en Santiago los días 20 y 21 de noviembre en la cuarta edición del congreso internacional, organizada por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) en colaboración con la Associação Portuguesa de Investigação em Cancro (Aspic).

Una cita en la que se abordarán los últimos avances en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento del cáncer, y que contará con cuatrocientos asistentes.

Bajo el lema Nuevas terapias y desafíos, de la básica a la clínica, el encuentro científico será inaugurado por Rafael López, investigador líder del grupo de Oncología Médica Traslacional del IDIS (Oncomet), jefe del Servicio de Oncología Médica del CHUS y presidente de Aseica.

Conferencia magistral sobre inmunoterapia oncológica.

En el acto, que tendrá lugar en la Escuela Superior Técnica de Ingeniería, estará acompañado por Joana Paredes y Marisol Soengas, investigadoras y expresidentas de Aseica.

Jun Wang, profesor del Departamento de Patología de la Universidad de Nueva York y del Centro Oncológico Laura e Isaac Perlmutter de Langone Health, impartirá una conferencia magistral sobre inmunología e inmunoterapia oncológica.

El programa preliminar se divide en tres sesiones: Biespecíficos y células CAR-T, ADC y nanomedicina y Vacunas.