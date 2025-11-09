Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 9 de noviembre, en Santiago?
Circo con ‘Rube’, de Alodeyá
El Auditorio de Galicia ofrece, a las 18 h., un show familiar en clave de circo, Rube, propuesta de la compañía Alodeyá. Física y circo se funden con el humor para poner en escena esta obra con dirección de David Ardid e intérpretes como Ignacio Pons y Eduardo Lostal. Movimientos hipnóticos de los malabares con tubos imantados, pelotas, diábolos y mazas de luz programadas al milisegundo forman un espectáculo basado en las leyes de la física llevado a cabo por dos ingenieros.
Cineuropa, humor, postres e ilustración
VARIEDAD DE PROPUESTAS. Aparte de las 14 películas que Cineuropa reparte de tarde y noche en el Principal, Salón Teatro y el cine Numax (bono para 10 filmes: 30 euros; entrada unitaria: 4 €); a las 11 h., el Museo das Peregrinacións acoge, con entrada libre, una cata sensorial guiada por María Luisa Candedo, autora del libro Postres del Camino, una cita que es parte del décimo aniversario de esta sede expositiva, de ahí que a las 12.30 h. se haga además un actividad de danzas antiguas con Pilar Conde. Y en ese mismo lugar, a las 10:30 h., dentro del foro Compostela Ilustrada, da una charla Clara Cerviño. Y el Teatro Compostela propone (19 h.) Erase una vez los 80, cita de humor (16 euros), con Jorge Santini.
Concierto de Los Sírex (con Principles of Joy) y coloquio antes
MÚSICA. Los Sírex, mítico grupo catalán del pop, tocan hoy en Santiago dentro del Outono Fest, en Capitol (comparten noche con Principles of Joy; los primeros salen a las 20 h. y la banda gala a las 21.30 h.), con entradas a 20 euros. Principles of Joy, banda liderada por Rachel Yarabou (Soul Sisters) y Ludo Bors es una formación de soul en alza. Además, el festival propone a las 12 h., en Numax, un coloquio con Los Sírex, y Nando Caballero, director de Sonido mosca, documental con pase gratuito.
La Banda Municipal en clave de cine
GRATIS. La Banda Municipal de Música toca, a las 12 h., con entrada libre, en el Auditorio de Galicia, como parte de Cineuropa. Bajo dirección de Casiano Mouriño, con presentación de Ramón Castro e imágenes de Manuel Muñoz, se hila un recital con fragmentos de la banda sonora de películas tan famosas como Parque Jurásico o Indiana Jones.
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Financial Times' sitúa a una empresa con sede en Santiago como referente en Europa
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Del magosto de Sar a la fiesta de Conxo: castañas, foliada, un bingo y churrasco 'a fartar' este sábado en Santiago
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos