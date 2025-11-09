Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 9 de noviembre, en Santiago?

Circo con ‘Rube’, de Alodeyá

El Auditorio de Galicia ofrece, a las 18 h., un show familiar en clave de circo, Rube, propuesta de la compañía Alodeyá. Física y circo se funden con el humor para poner en escena esta obra con dirección de David Ardid e intérpretes como Ignacio Pons y Eduardo Lostal. Movimientos hipnóticos de los malabares con tubos imantados, pelotas, diábolos y mazas de luz programadas al milisegundo forman un espectáculo basado en las leyes de la física llevado a cabo por dos ingenieros.

Clara Cerviño, ilustradora; y Jorge Santini, humorista / FC

Cineuropa, humor, postres e ilustración

VARIEDAD DE PROPUESTAS. Aparte de las 14 películas que Cineuropa reparte de tarde y noche en el Principal, Salón Teatro y el cine Numax (bono para 10 filmes: 30 euros; entrada unitaria: 4 €); a las 11 h., el Museo das Peregrinacións acoge, con entrada libre, una cata sensorial guiada por María Luisa Candedo, autora del libro Postres del Camino, una cita que es parte del décimo aniversario de esta sede expositiva, de ahí que a las 12.30 h. se haga además un actividad de danzas antiguas con Pilar Conde. Y en ese mismo lugar, a las 10:30 h., dentro del foro Compostela Ilustrada, da una charla Clara Cerviño. Y el Teatro Compostela propone (19 h.) Erase una vez los 80, cita de humor (16 euros), con Jorge Santini.

Los Sírex / Cedida

Concierto de Los Sírex (con Principles of Joy) y coloquio antes

MÚSICA. Los Sírex, mítico grupo catalán del pop, tocan hoy en Santiago dentro del Outono Fest, en Capitol (comparten noche con Principles of Joy; los primeros salen a las 20 h. y la banda gala a las 21.30 h.), con entradas a 20 euros. Principles of Joy, banda liderada por Rachel Yarabou (Soul Sisters) y Ludo Bors es una formación de soul en alza. Además, el festival propone a las 12 h., en Numax, un coloquio con Los Sírex, y Nando Caballero, director de Sonido mosca, documental con pase gratuito.

La Banda Municipal en clave de cine

GRATIS. La Banda Municipal de Música toca, a las 12 h., con entrada libre, en el Auditorio de Galicia, como parte de Cineuropa. Bajo dirección de Casiano Mouriño, con presentación de Ramón Castro e imágenes de Manuel Muñoz, se hila un recital con fragmentos de la banda sonora de películas tan famosas como Parque Jurásico o Indiana Jones.