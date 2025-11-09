Cantar ‘Dragon Ball’ en el Pixel á Feira: un salón con mucho más que videojuegos

España, tercer mercado europeo de la industria del videojuego, facturó 2.400 millones de euros en 2024, con más de 11.000 empleos de forma directa, datos del Gobierno tan serios como divertido es el mar de contenido de un sector que hila este domingo en Santiago la segunda y última jornada del salón Pixel á Feira.

Apoyo institucional

Inaugurado este sábado con entrada libre por el vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira; y la alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín, a quienes se pudo ver a los mandos de respectivos volantes como parte de los cientos de asistentes, esta cita en el Palacio de Congresos, vive hoy su segunda y última jornada, impulsado por dichas instituciones.

Regueira y Goretti Sanmartín, en el área de juegos. / Cedida

«Nesta primeira edición se xuntou unha cifra récord de videoxogos galegos», señala a EL CORREO GALLEGO el comisario de Píxel á Feira, Iago Gordillo, fan de las historias interactivas «de Sony», esas que le engancharon a este universo como lo hizo Dragon Ball, serie animada que llegó en 1990 a TVG y marcó a varias generaciones. Se constató ayer al ver a casi un centenar de personas cantar su banda sonora en gallego durante el concierto que hizo Sebastià Pou, respaldado por una gran pantalla con secuencias de esa producción nipona, entre otras, y el citado Gordillo invitado al micro, pasión en grito.

Iago Gordillo junto al músico Sebastià Pou. / Leo López

Aparte de un recinto repleto de juegos, mercado, área de debate, espacio para mostrar ideas en fase de desarrollo y otro para el MUVI (museo del videojuego abierto en Cangas, trasladado a Compostela estos días a menor escala), hubo charlas de Alba Calvo con Fernando Moreiras, Concepción González (incidió en la validez de las Game Jam), El Barroquista o Marc Rollán.

Este último divulgador, con familia en Santiago, habló de la influencia en el sector de la multinacional japonesa Sega: «Me gusta reivindicar la historia de Sega porque, aunque sigue en marcha y ya no es lo que era, sí fue una empresa que apostó en su día tanto por la innovación, que con muy buenas ideas, iba un paso por delante aunque sus ideas, o bien llegaron demasiado pronto o bien no fueron lo bien explotadas que otros si supieron aprovechar después, como Microsoft, cuyo universo Xbox es una derivada inspirada en lo que fue el trabajo de Sega a finales de los años 90», recalca Rollán.

En el salón compostelano se vio a bastantes asistentes disfrazados de distintos personajes de juegos y/o series. / Antonio Hernández

Premio

Además, se falló el certamen de videojuegos organizado por la Deputación da Coruña. Se premió a Numbra, de DigiPen Europe-Bilbao; Cartas á Lúa (Mail to the Moon), de Michiños Fofiños; y Basureros: Invasion, de Javs Game Studios. Decisión de un jurado formado por Eva Farto, programadora y podcaster; Ramón Méndez, docente e investigador de la Universidade de Vigo, e Isi Cano, docente de diseño multimedia.

Estudiantes y área de desarrollo

En el espacio dedicado a juegos en fase de desarrollo, ocupan un área equipos del máster de estudiantes de la Universidade da Coruña (UDC). Jean Luis Manay, alumno de la sede en Ferrol, valora así este primer Pixel á Feira. «El programa de actividades está bien, igual que la idea de poner máquinas Arcade, quizá, en nuestro caso, al presentar varios juegos, el espacio que tenemos asignado se nos queda algo corto».

Marta Victoria Moreno, también parte del máster en diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos artes digitales de la UDC, añade: «Me gustan muchísimo las conferencias, son muy prácticas, de hecho, tras escuchar a Concepción González me voy a animar a hacer una Game Jam; y creo que tener máquinas recreativas también está guay porque es una experiencia que no puedes tener en tu casa».

Grupo de asistentes en el área recreativa del salón. / Antonio Hernández

Otros dos compañeros suyos completan el retrato. Liany Mederos: «El evento está bien, quizá se debió hacer más esfuerzo previo en marketing». E Iván Iglesias añade: «Me gusta la gran variedad de eventos y concursos que hay sobre videojuegos y sobre cómo desarrollarlos», indica la vera de más estudiantes de su centro, como Marcos Filgueiras, Iago Fernández, Diego Cordero y Hugo López, que se arremolinan junto al cuarteto encuestado al hacers la foto adjunta.

Por la izquierda: Marcos Filgueiras, Iago Fernández, Diego Cordero, Hugo López, Iván Iglesias, María Victoria Moreno, Jean Luis Manay y Liany Mederos, estudiantes de la UDC. / X. S.

En el menú de este domingo en Pixel á Feira, entre más citas, actúa Filloas (10:45 h.); hablan sobre videojuegos en Galicia: Víctor Justo, Violeta Moldes, Víctor Fernández y Sara Cubelos; y dan una charla sobre educación, Isi Cano y Paula Rodríguez (10:30 h).