Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana

Celebración del 97 cumpleaños de Luciano Pérez Suárez

Interior del nuevo Secreto de San Lázaro, un local pensado para hacer especial cualquier momento del día, con propuestas distintas según el día y la hora. Un lugar con una oferta muy completa, llena de sabores, para todos los compostelanos y los que visiten esta ciudad eterna, meta de la peregrinación xacobea y capital de la comunidad gallega

El Correo Gallego

Santiago

El nuevo Secreto San Lázaro, de la familia Míguez, acaba de abrir sus puertas en Rúa de Ceuta, en el compostelano barrio de San Lázaro –frente a la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia–. Este espacio combina el aroma del pan artesano y los dulces Míguez con la calidez de un café moderno, luminoso y acogedor. Con parking propio y una terraza verde donde disfrutar sin prisas, Secreto San Lázaro ofrece desayunos completos, bollería recién hecha, chocolates con el sello Míguez y pan para llevar. Además, el local amplía su propuesta por la tarde y la noche, con una amplia carta de vinos, tapas saladas y una pequeña selección de cócteles que se sirven los viernes y los sábados, pensada para quienes buscan un rincón tranquilo y con estilo en Santiago de Compostela. Este moderno local es un nuevo punto de encuentro, donde cada momento del día tiene su propio sabor.

Foto de la celebración del 97 cumpleaños de Luciano Pérez Suárez

Recientemente, hace unos cuantos días, con motivo de la celebración del 97 cumpleaños de Luciano Pérez Suárez, tanto él como su familia disfrutaron de una emotiva comida por todo lo alto en el restaurante San Cristóbal de Portomouro para festejar una fecha muy especial, y es que 97 años no se cumplen todos los días.

