Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
Celebración del 97 cumpleaños de Luciano Pérez Suárez
El nuevo Secreto San Lázaro, de la familia Míguez, acaba de abrir sus puertas en Rúa de Ceuta, en el compostelano barrio de San Lázaro –frente a la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia–. Este espacio combina el aroma del pan artesano y los dulces Míguez con la calidez de un café moderno, luminoso y acogedor. Con parking propio y una terraza verde donde disfrutar sin prisas, Secreto San Lázaro ofrece desayunos completos, bollería recién hecha, chocolates con el sello Míguez y pan para llevar. Además, el local amplía su propuesta por la tarde y la noche, con una amplia carta de vinos, tapas saladas y una pequeña selección de cócteles que se sirven los viernes y los sábados, pensada para quienes buscan un rincón tranquilo y con estilo en Santiago de Compostela. Este moderno local es un nuevo punto de encuentro, donde cada momento del día tiene su propio sabor.
Celebración del 97 cumpleaños de Luciano Pérez Suárez
Recientemente, hace unos cuantos días, con motivo de la celebración del 97 cumpleaños de Luciano Pérez Suárez, tanto él como su familia disfrutaron de una emotiva comida por todo lo alto en el restaurante San Cristóbal de Portomouro para festejar una fecha muy especial, y es que 97 años no se cumplen todos los días.
- Una cooperativa de viviendas en Santiago, preseleccionada al Premio Mies van der Rohe entre obras de toda Europa
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Financial Times' sitúa a una empresa con sede en Santiago como referente en Europa
- Subastan dos locales en Área Central de un fondo luxemburgués con bienes en Santiago
- Caótica mañana en la AG-56: un coche es pasto de las llamas y otros seis chocan entre sí
- Nueva apertura en la ‘milla de oro’ de Santiago: abre una juguetería en Montero Ríos
- Talan sin previo aviso un histórico abeto del campo de fútbol de Conxo: 'Me han enterrado a un amigo dos veces
- La historia del peor asesino de Santiago: cuatro muertos en Marrozos