Narcopiso de Fontiñas: cómo el trapicheo esquiva la seguridad privada de los vecinos

Los vecinos de la rúa de O Vieiro que hace unas tres semanas decidieron contratar seguridad privada por las noches a consecuencia de los trapicheos en torno al narcopiso okupado presentaron este viernes una denuncia por allanamiento de morada al pillar a una persona buscando droga en la terraza del edificio.

«Ao ter o garda de seguridade na porta principal están vendendo droga a través da ventana que da á parte posterior do edificio. Este xoves pillamos a xente na terraza», comenta a EL CORREO GALLEGO, Verónica T., vecina del edificio número 24 de la rúa de O Vieiro, en el barrio de Fontiñas, que explica que desde el narcopiso, situado en la segunda planta, tiran la droga y los compradores «intentan lanzarlles o diñeiro dende a terraza que está á altura da entreplanta». Asegura que a pesar que es de fácil acceso «hai que saltar e trepar».

En la noche del pasado jueves empezaron a escuchar ruidos y fue una vecina la que dio la voz de alarma. «Abrimos as persianas e vimos que había alguén agachado buscando a droga», detalla la vecina. En total, eran dos hombres y una mujer que después pillaron consumiendo en un banco del parque de O Vieiro, motivo por el que llamaron a la Policía Nacional. «Os axentes cacheron á muller e tomáronlle os datos», especifica.

Sobre cómo proceden los compradores a hacer el pago, la vecina explica que «cada día aparecen pinzas de roupa tiradas polo que cremos que lle intentan facer chegar o diñeiro enganchado con este instrumento». Y en muchas ocasiones «erran o tiro», por lo que los vecinos «escoitan golpes» en sus ventanas. También apunta a que aparecieron tejas rotas de la casa abandonada de al lado del edificio, lo que les hace desconfiar que «intenten trepar por aí».

El primer inquilino del narcopiso ya no está

Otro asunto que les ha sorprendido en los últimos días es que el inquilino que llegara al piso el pasado mes de julio y que no pagaba el alquiler desde agosto «xa non está aquí». Al respecto los vecinos dicen «estar case seguros de que o botaron fóra».

Verónica T. lo encontró un día en el centro de Santiago y tras revisar las cámaras de videovigilancia «vimos que marchara unha tarde e non volveu».

En estos momentos está instado allí un varón que sospechan que es el que estaba en el narcopiso okupado hace meses en la avenida Rodríguez de Viguri. «Está acompañado dunha rapaza, se ben o número de persoas aquí pode ir cambiando», detalla.

Ante lo sucedido los vecinos van a intentar desalojar el narcopiso. «Iamos decantarnos pola vía civil, o que nos ía supoñer unha espera de tres meses, pero cremos que a propietaria vai contratar unha empresa de desokupación legal», manifiesta.