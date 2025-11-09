Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hostal estrena en Santiago el punto violeta que tendrán todos los paradores

Pedro Blanco junto a Santiago Carrera, Ana Blanco y Carmen Rodríguez en el Hostal en Santiago.

Pedro Blanco junto a Santiago Carrera, Ana Blanco y Carmen Rodríguez en el Hostal en Santiago. / Cedida

Koro Martínez

Santiago

El Hostal dos Reis Católicos de Santiago acaba de estrenar el punto violeta con el que contarán todos los paradores de Galicia, dentro de una iniciativa con la que se busca extender la red de protección a las víctimas de la violencia machista, impulsando la presencia de estos dispositivos en todos los espacios públicos y sociales.

Según destacó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en su visita al parador compostelano, la incorporación de la red a esta iniciativa "é un paso máis na construción dun país máis seguro, máis xusto e libre de machismo", en un acto en el que estuvo acompañado por el director del Hostal, Santiago Carrera, así como por Ana Lago y Carmen Rodríguez, integrantes de la plantilla que participaron en una formación específica para saber cómo actuar ante posibles casos de violencia machista.

Referentes de igualdad

Pedro Blanco recalcó que la medida "convirte lugares emblemáticos de Galicia en referentes de igualdade e protección fronte á violencia de xénero" y, tras reconocer el compromiso de la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, en la lucha contra la violencia machista, incidió en que "queremos contribuir activamente á concienciación e á sensibilización, transformando estes establecementos en espazos de atención, información e axuda para as vítimas".

La iniciativa de contar con puntos violeta en los paradores gallegos se enmarca en el protocolo de colaboración con el Ministerio de Igualdad, que prevé implantar estos espacios en todos los establecimientos de la red pública del Estado.

Lugares seguros para las víctimas

Promovidos por Igualdad, los puntos violenta pretenden implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista, facilitando información sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo e identificando lugares seguros para las víctimas.

Tal y como recalcó el delegado del Gobierno en Galicia, "o machismo é unha lacra social" frente a la que "é responsabilidade de todos contribuír á súa erradicación", y admitió que para ello es necesaria "a implicación das administracións e da cidadanía para dar unha resposta rápida e efica e para garantir que ningunha muller se sinta soa e desprotexida ante un caso de violencia de xénero".

