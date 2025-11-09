Un fin de semana cargado de eventos dispara la ocupación hotelera en Santiago

Más allá de su riqueza histórica y cultural, del inmenso poder de reclamo que representa el Camino para los miles de personas que cada año recorren alguna de sus rutas, Santiago es también una ciudad capaz de atraer visitantes movidos por sus eventos culturales y sociales. Buena prueba de ello es este fin de semana en el que, con una agenda cargada de citas para muy diferente tipo de público, la ocupación hotelera ronda entre el 70 y el 90% para viernes y sábado, si bien después de esos días desciende hasta el 50% e incluso más.

No obstante, y teniendo en cuenta que las cifras del último verano no fueron nada positivas para el sector, desde Unión Hotelera se ve con optimismo este mes de noviembre, que tradicionalmente tampoco suele ser malo.

Reclamo más allá del turista habitual

Su portavoz, José Antonio Liñares, recuerda en conversación con EL CORREO GALLEGO que «el año pasado la valoración había sido positiva» y considera de que este fin de semana en concreto es buena muestra de algo que desde la entidad a la que representa llevan años reclamando, «que Santiago no tenga solo turismo, sino visitantes atraídos por eventos culturales, congresos, convenciones», dentro de una perspectiva de economía circular en la que «si tú mueves una historia, se empiezan a mover otras y se repunta». En el caso de su negocio, cifra la ocupación en el 85 por ciento este fin de semana, mientras que consultados hoteles como el Eurostars San Lázaro o en el NH Collection Santiago, la sitúan en torno al 70%, si bien a partir del domingo vuelve a bajar.

Y lo mismo sucede en el Rúa Villar, donde viernes y sábado estaban al 90%, pero «venimos de un jueves a un 45%, y domingo y lunes desciende a un 20%», señala su director, Javier Torreiro, quien coincide en que «los primeros fines de semana de noviembre suelen ser bastante buenos, y si el tiempo ayuda y hay eventos, la gente se anima, pero se trata de viajes de fin de semana», puesto que «hay muy poco peregrino y es sobre todo visita nacional, que viene en tren o en coche desde Asturias o Castilla, y es lo que estamos aprovechando».

Reservas para final de mes

De hecho, asegura que ya tienen reservas para el concierto de Fito a finales de mes, y que al margen de este tipo de citas, en esta época lo que también suele funcionar son los eventos privados de comidas o cenas de grupos.

José Antonio Liñares afirma que «estamos muy esperanzados en que esta temporada baja no sea mala porque venimos de unos datos en mayo en los que empezamos bien, pero a partir de ahí fue bajando, julio fue un mes mediocre y en agosto, un mes tradicionalmente de ocupación de casi el 90%, este año caímos seis puntos».

Temporada intensa de mayo a octubre

Apunta que el grueso de la actividad en el sector se centra de mayo a octubre, pero confía en que este noviembre «de transición» les dé una alegría ante la llegada de un «diciembre que suele ser muy bueno para la restauración», pero que a nivel hotelero «es de temporada baja, con un par de días del puente y algo entre Nochebuena y Nochevieja, pero con cifras que rondan el 50%, mientras enero y febrero son los peores meses, que es donde muchos hoteles cierran».

Frente a esta travesía, subraya que en mayo las reservas suelen dispararse, sobre todo con «un turismo internacional muy organizado, que reserva con muchísima antelación a partir de enero por el tema de los vuelos y demás».

Cierre del aeropuerto en primavera

Una próxima primavera con el hándicap de que el aeropuerto compostelano estará cerrado para ejecutar las obras en la pista, pero que entiende que es algo«inevitable».

A falta de que los datos a final de mes corroboren estas buenas sensaciones, resalta que los de su asociación los comparan siempre con los de pernoctaciones del INE, «importantísimos porque son muy rigurosos y no hay trampa ni cartón».

Para poder afrontar con mayor solvencia la temporada baja propone que se suplan «algunas carencias» que cree tiene Santiago y se le ayude a que «tenga vida más allá de lo meramente turístico». «En Navidades, por ejemplo, yo creo que queda recorrido», señala.